XIII Premios Platino Xcaret: ¿Quiénes son los finalistas?

Producciones de 14 países iberoamericanos competirán por el deseado premio. Revisa los detalles.

30 películas y 19 series componen el plantel de finalistas para la XIII edición de los premios PLATINO XCARET.

Producciones de 14 países iberoamericanos competirán por el deseado premio en la gala que el próximo 9 de mayo tendrá lugar en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya (México).

Con 11 nominaciones ambas, Belén (Dolores Fonzi, Argentina) y Los Domingos (Alauda Ruiz de Azúa, España) se sitúan a la cabeza de los largometrajes finalistas, seguidas por O agente secreto (Kleber Mendonça Filho, Brasil), con 8 candidaturas, y Sirât (Oliver Laxe, España), con 7 candidaturas a los PLATINO.

En el terreno de las miniseries o teleseries, El Eternauta (Bruno Stagnaro, Argentina) ocupa el primer puesto con 13 nominaciones, mientras que con 12 de estas, Anatomía de un instante (Rafael Cobos, José Manuel Lorenzo, Fran Araújo, Alberto Rodríguez, España) ocupa la segunda posición.

Revisa los finalistas

Mejor Película Iberoamericana de Ficción:

Aún es de noche en Caracas (Marité Ugás y Mariana Rondón, Venezuela)

Belén (Dolores Fonzi, Argentina)

Los Domingos (Alauda Ruiz de Azúa, España)

O agente secreto (Kleber Mendonça Filho, Brasil)

Sirât (Oliver Laxe, España)

Mejor Miniserie o Teleserie de Ficción o Documental:

Anatomía de un instante (Rafael Cobos, José Manuel Lorenzo, Fran Araújo y Alberto Rodríguez, España)

Chespirito: sin querer queriendo (México)

El Eternauta (Bruno Stagnaro, Argentina)

Las muertas (Luis Estrada, México)

Mejor Serie de Larga Duración:

Beleza Fatal (Raphael Montes, Brasil)

La promesa (Josep Cister Rubio, España)

Sueños de libertad (Beatriz Duque y Verónica Viñé, España)

Velvet: el Nuevo Imperio (Estados Unidos)

Mejor Dirección:

Alauda Ruiz de Azúa (Los Domingos, España)

Dolores Fonzi (Belén, Argentina)

Kleber Mendonça Filho (O agente secreto, Brasil)

Oliver Laxe (Sirât, España)

Mejor Creador de Miniserie o Teleserie:

Bruno Stagnaro (El Eternauta, Argentina)

Mariano Varela y Ariel Winograd (Menem, Argentina)

Rafael Cobos, José Manuel Lorenzo, Fran Araújo y Alberto Rodríguez (Anatomía de un instante, España)

Rodrigo Guerrero (Estado de fuga: 1986, Colombia)

Mejor Interpretación Masculina:

Alberto San Juan (La Cena, España)

Guillermo Francella (Homo Argentum, Argentina)

Ubeimar Ríos Gómez (Un poeta, Colombia)

Wagner Moura (O agente secreto, Brasil)

Mejor Interpretación Femenina:

Blanca Soroa (Los Domingos, España)

Patricia López Arnaiz (Los Domingos, España)

Dolores Fonzi (Belén, Argentina)

Natalia Reyes (Aún es de noche en Caracas, Venezuela)

Mejor Interpretación Femenina de Reparto:

Camila Pláate (Belén, Argentina)

Julieta Cardinali (Belén, Argentina)

Dira Paes (Manas, Brasil)

Nagore Aranburu (Los Domingos, España)

Mejor Interpretación Masculina de Reparto:

Álvaro Cervantes (Sorda, España)

Edgar Ramírez (Aún es de noche en Caracas, Venezuela)

Juan Minujín (Los Domingos, España)

Rodrigo Santoro (O Último Azul, Brasil)

Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie:

Álvaro Morte (Anatomía de un instante, España)

Javier Cámara (Yakarta, España)

Leonardo Sbaraglia (Menem, Argentina)

Ricardo Darín (El Eternauta, Argentina)

Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie:

Candela Peña (Furia, España)

Carla Quílez (Yakarta, España)

Griselda Siciliani (Envidiosa, Temporada 2, Argentina)

Paulina Gaitán (Las muertas, México)

Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniserie o Teleserie:

Andrea Pietra (El Eternauta, Argentina)

Leticia Huijara (Las muertas, México)

Lorena Vega (Envidiosa, Temporada 2, Argentina)

Yalitza Aparicio (Cometierra, México)

Mejor Interpretación Masculina de Reparto en Miniserie o Teleserie:

César Troncoso (El Eternauta, Argentina)

David Lorente (Anatomía de un instante, España)

Eduard Fernández (Anatomía de un instante, España)

Juan Lecanda (Chespirito: sin querer queriendo, México)

Mejor Guion:

Alauda Ruiz de Azúa (Los Domingos, España)

Kleber Mendonça Filho (O agente secreto, Brasil)

Oliver Laxe y Santiago Fillol (Sirât, España)

Simón Mesa Soto (Un poeta, Colombia)

Mejor Música Original:

Alejandro Rivas Cottle y Gonzalo Pardo (El último blues del croata, Bolivia)

Aránzazu Calleja (Maspalomas, España)

Matti Bye y Trío Ramberget (Un poeta, Colombia)

Tomaz Alves Souza y Mateus Alves (O agente secreto, Brasil)

Mejor Música Original en Miniserie o Teleserie:

Antônio Pinto y Gabriel Ferreira (Ângela Diniz: Assassinada e Condenada, Brasil)

Federico Jusid (El Eternauta, Argentina)

Julio de la Rosa (Anatomía de un instante, España)

Manuel J. Gordillo (Estado de fuga: 1986, Colombia)

Mejor Película Documental:

Apocalipse nos Trópicos (Petra Costa, Brasil)

Bajo las banderas, el sol (Juanjo Pereira, Paraguay / Argentina)

Flores para Antonio (Elena Molina e Isaki Lacuesta, España)

Tardes de soledad (Albert Serra, España)

Mejor Película de Animación:

Decorado (Alberto Vázquez, España)

Kayara (César Zelada y Dirk Hampel, Perú)

Olivia & Las Nubes (Tomás Eduardo Pichardo Espaillat, República Dominicana)

Soy Frankelda (Arturo Ambriz y Roy Ambriz, México)

Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción:

Homo Argentum (Mariano Cohn y Gastón Duprat, Argentina)

La Cena (Manuel Gómez Pereira, España)

Un cabo suelto (Daniel Hendler, Uruguay)

Un poeta (Simón Mesa Soto, Colombia)

Mejor Ópera Prima:

La misteriosa mirada del flamenco (Diego Céspedes, Chile)

Manas (Marianna Brennand Fortes, Brasil)

No nos moverán (Pierre Saint-Martin Castellanos, México)

Sorda (Eva Libertad, España)

Premio PLATINO al Cine y Educación en Valores:

Belén (Dolores Fonzi, Argentina)

La mujer de la fila (Benjamín Ávila, Argentina)

Manas (Marianna Brennand Fortes, Brasil)

Sorda (Eva Libertad, España)

Mejor Dirección de Arte:

Bernardita Baeza (La misteriosa mirada del flamenco, Chile)

Koldo Vallés (La Cena, España)

Micaela Saiegh (Belén, Argentina)

Thales Junqueira (O agente secreto, Brasil)

Mejor Dirección de Montaje:

Andrés Gil (Los Domingos, España)

Cristóbal Fernández (Sirât, España)

Eduardo Serrano y Matheus Farias (O agente secreto, Brasil)

Ricardo Saraiva (Un poeta, Colombia)

Mejor Dirección de Sonido:

Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas (Sirât, España)

Eduardo Cáceres (Cordillera de Fuego, Guatemala)

Leandro De Loredo (Belén, Argentina)

Urko Garai, Enrique G. Bermejo y Alejandro Castillo (Sorda, España)

Mejor Dirección de Fotografía:

Bet Rourich (Los Domingos, España)

Javier Juliá (Belén, Argentina)

Juan Sarmiento Grisales (Un poeta, Colombia)

Mauro Herce (Sirât, España)

Mejores Efectos Especiales:

Ana Rubio y Paula Gallifa Rubia (Los Tigres, España)

Bruno Fauceglia, Lucas di Rago y Mariano Segat (Belén, Argentina)

Pep Claret (Sirât, España)

Raúl Luna y Paula Siqueira (Aún es de noche en Caracas, Venezuela)

Mejor Diseño de Vestuario:

Ana Martínez Fesser (Los Domingos, España)

Helena Sanchís (La Cena, España)

Lucía Gasconi y Greta Ure (Belén, Argentina)

Rita Azevedo (O agente secreto, Brasil)

Mejor Maquillaje y Peluquería:

Ainhoa Eskisabel y Jone Gabarain (Los Domingos, España)

Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver y Nacho Díaz (El cautivo, España)

Martín Macías Trujillo (O Filho de Mil Homens, Brasil)

Nuno Esteves “Blue” y Teresa Dias (As Meninas Exemplares, Portugal)

Mejor Dirección de Arte en Miniserie o Teleserie:

María Battaglia y Julián Romera (El Eternauta, Argentina)

Natalia Mendiburu (Menem, Argentina)

Pepe Domínguez del Olmo (Anatomía de un instante, España)

Salvador Parra (Las muertas, México)

Mejor Dirección de Montaje en Miniserie o Teleserie:

Alejandro Brodershon y Alejandro Parysow (El Eternauta, Argentina)

Andrés Quaranta (Menem, Argentina)

Jose M. G. Moyano (Anatomía de un instante, España)

Valeria Valenzuela y María José Cuevas (Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, México)

Mejor Dirección de Sonido en Miniserie o Teleserie:

Alejandro de Icaza (Mentiras: La serie, México)

Andrés Silva Díaz y Alejandro Uribe-Holguín (Estado de fuga: 1986, Colombia)

Daniel de Zayas (Anatomía de un instante, España)

Martín Grignaschi (El Eternauta, Argentina)

Mejor Dirección de Fotografía en Miniserie o Teleserie:

Alberto Anaya Adalid (Las muertas, México)

Álex Catalán (Anatomía de un instante, España)

Diego Jiménez (Estado de fuga: 1986, Colombia)

Gastón Girod (El Eternauta, Argentina)

Mejores Efectos Especiales en Miniserie o Teleserie:

Daniel de la Madrid y Alejandro Valente (Cometierra, México)

Ezequiel Rossi, Pablo Accame e Ignacio Pol (El Eternauta, Argentina)

Guille Lawlor, Bruno Fauceglia y Ezequiel Hasl (Menem, Argentina)

Ricardo Arvizu (Cada minuto cuenta S2, México)

Mejor Diseño de Vestuario en Miniserie o Teleserie:

Annai Ramos (Nadie nos vio partir, México)

Fernando García (Anatomía de un instante, España)

Julián Grijalba (Estado de fuga: 1986, Colombia)

Patricia Conta (El Eternauta, Argentina)

Pilar González (Menem, Argentina)

Mejor Maquillaje y Peluquería en Miniserie o Teleserie: