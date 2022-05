Este jueves se revelaron las primeras imágenes de Winnie the Pooh: Blood and Honey (Winnie the Pooh: Sangre y Miel), la película de terror que mostrará a un Pooh salvaje y sanguinario que vive -y asesina- en el bosque de los Cien Acres.

Aún hay escasos detalles sobre la película escrita y dirigida por Rhys Frake-Waterfield. “Es una narración de terror de la famosa leyenda de Winnie the Pooh“, señala su página de IMDB.

La cinta “sigue a Pooh y Piglet mientras se vuelven locos después de que Christopher Robin los abandona”. Las fotos publicadas, que incluyen lo que parece ser una versión amenazante de Piglet, fueron suficientes para despertar el interés de la gente.

El elenco de la película, que aún no tiene una fecha de estreno, incluye a Amber Doig-Thorne, Danielle Scott, Maria Taylor, Danielle Ronald, May Kelly, Natasha Tosini, además de Craig David Dowsett y Chris Cordell en los roles de Pooh y Piglet, respectivamente.

El personaje de Winnie the Pooh, creado en 1926 por Alan Alexander Milne, se volvió de dominio público en enero de este año, al igual que Bambi. Desde entonces, cualquier persona tiene permitido crear variantes e historias paralelas de ambos, además de descargar, vender o compartir la obra gratuitamente.