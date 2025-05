Wilco confirma a Niño Cohete como telonero en show íntimo de La Cúpula

La legendaria banda de indie rock estadounidense presentará material nuevo junto a clásicos de "The Whole Love" y "A Ghost is Born" este 2 de junio, con la banda penquista como apertura.