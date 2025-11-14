Vuelve la Caravana Navideña Coca-Cola Zero Azúcar: Revisa fechas, comunas y horarios

El tradicional recorrido navideño de la marca se extenderá entre el 1 y el 20 de diciembre por siete regiones y 15 comunas del país, con un espectáculo gratuito para familias y vecinos.

A poco más de un mes de Navidad, Coca-Cola confirmó el regreso de la Caravana Navideña Coca-Cola Zero Azúcar, actividad gratuita que este año aumentará su despliegue en calles y barrios de siete regiones y 15 comunas entre el lunes 1 y el sábado 20 de diciembre.

De acuerdo con la información entregada por la compañía, el recorrido considera seis camiones decorados e iluminados, encabezados por el tradicional Viejito Pascuero acompañado de duendes y otros personajes.

La empresa estima que el espectáculo podría convocar a millones de personas a nivel nacional. Los detalles de los recorridos por calles específicas estarán disponibles en la cuenta de Instagram @cocacola_cl.

Fechas y comunas de la Caravana Navideña

Según el calendario informado por Coca-Cola, la Caravana Navideña Coca-Cola Zero Azúcar se iniciará cada día a las 20:00 horas en las siguientes comunas y fechas:

Puerto Montt – lunes 1 de diciembre

El cierre del recorrido está previsto para el sábado 20 de diciembre en Coquimbo, cerca de las 23:00 horas. En el sector de La Pampilla se realizará un espectáculo de drones, que, según la empresa, iluminará el cielo con figuras alusivas a la Navidad.