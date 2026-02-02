Vuelve el Rey del Pop: Revelan el tráiler oficial de la película biográfica de Michael Jackson y cuándo se estrena

Jaafar Jackson interpretará a su tío Michael Jackson en la biopic que recorrerá la trayectoria del Rey del Pop.

Este lunes, Universal Pictures reveló el segundo tráiler y anunció las fechas de estreno en Latinoamérica de la película biográfica del Rey del Pop y líder de los Jackson 5, Michael Jackson.

La cinta será protagonizada por el sobrino del cantante, Jaafar Jackson, quien a través de sus redes sociales comentó sentirse privilegiado de dar vida a la historia de su tío.

“Me siento honrado y privilegiado por poder dar vida a la historia de mi tío Michael. A todos los fans de todo el mundo, nos vemos pronto”, compartió en Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jaafar Jackson (@jaafarjackson)

Michael es el título de la película que narrará los hitos más importantes del artista estadounidense y que permitirá ver al Rey del Pop como nunca antes.

“La película narra la vida de Michael Jackson más allá de la música, recorriendo su trayectoria desde el descubrimiento de su extraordinario talento como líder de los Jackson 5 hasta convertirse en un artista visionario cuya ambición creativa lo impulsó a transformarse en el artista más grande del mundo”, se lee en la sinopsis.

El filme está dirigido por Antoine Fuqua y su elenco está compuesto por:

Jaafar Jackson (Michael adulto).

Juliano Krue Valdi (Michael joven).

Miles Teller (el abogado John Branca).

Jessica Sula (La Toya Jackson).

Nia Long (Katherine Jackson).

Colman Domingo (Joe Jackson).

Laura Harrier (Suzanne de Passe).

Kat Graham (Diana Ross).

¿Cuándo se estrena en Chile?

Según Universal Pictures, Michael se estrenará en Chile, Argentina y Brasil el 23 de abril de 2026.

La película tendrá una calificación para mayores de 14 años y todavía no está disponible la preventa de entradas.