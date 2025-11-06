Volvió a pasar: ¿Por qué Morrissey canceló su concierto en Chile?

El músico británico suspendió su esperado regreso al país, a pocos días de presentarse en el Movistar Arena. ¿A qué se debe en esta oportunidad?

El regreso de Morrissey a Chile, previsto para el 16 de noviembre en el Movistar Arena, finalmente no se concretará.

La productora Lotus y la ticketera PuntoTicket informaron que el cantante británico suspendió todas sus presentaciones en América Latina, incluyendo Buenos Aires, São Paulo, Lima y Bogotá.

El motivo detrás de la cancelación de Morrissey

Con esta nueva baja, el artista vuelve a aplazar su esperado reencuentro con el público chileno, sumando tres cancelaciones consecutivas en el país .

De acuerdo con lo reportado en los comunicados oficiales, en esta oportunidad la decisión de cancelar el concierto se debe al “agotamiento extremo” que presenta Morrissey .

En septiembre de 2023 suspendió una fecha por “enfermedad”, y en febrero de 2024, la nueva fecha programada, tampoco pudo concretarse por “decisión del artista”.

¿Cómo será la devolución del dinero de las entradas?

Las organizadoras del evento señalaron que el proceso de devolución se iniciará el jueves 6 de noviembre , y que se reembolsará el monto total pagado, incluyendo el cargo por servicio.

“Las órdenes de compra serán automáticamente devueltas y el dinero será reversado según la misma forma de pago utilizada al minuto de la compra –tarjeta de crédito o débito– bajo las condiciones señaladas en los Términos & Condiciones de PuntoTicket y Lotus que puedes revisar en sus respectivas páginas web”, detallaron en un comunicado.