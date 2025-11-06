Volvió a pasar: ¿Por qué Morrissey canceló su concierto en Chile?
Por CNN Chile
06.11.2025 / 08:49
El músico británico suspendió su esperado regreso al país, a pocos días de presentarse en el Movistar Arena. ¿A qué se debe en esta oportunidad?
El regreso de Morrissey a Chile, previsto para el 16 de noviembre en el Movistar Arena, finalmente no se concretará.
La productora Lotus y la ticketera PuntoTicket informaron que el cantante británico suspendió todas sus presentaciones en América Latina, incluyendo Buenos Aires, São Paulo, Lima y Bogotá.
El motivo detrás de la cancelación de Morrissey
- Con esta nueva baja, el artista vuelve a aplazar su esperado reencuentro con el público chileno, sumando tres cancelaciones consecutivas en el país.
- De acuerdo con lo reportado en los comunicados oficiales, en esta oportunidad la decisión de cancelar el concierto se debe al “agotamiento extremo” que presenta Morrissey.
- En septiembre de 2023 suspendió una fecha por “enfermedad”, y en febrero de 2024, la nueva fecha programada, tampoco pudo concretarse por “decisión del artista”.
¿Cómo será la devolución del dinero de las entradas?
- Las organizadoras del evento señalaron que el proceso de devolución se iniciará el jueves 6 de noviembre, y que se reembolsará el monto total pagado, incluyendo el cargo por servicio.
- “Las órdenes de compra serán automáticamente devueltas y el dinero será reversado según la misma forma de pago utilizada al minuto de la compra –tarjeta de crédito o débito– bajo las condiciones señaladas en los Términos & Condiciones de PuntoTicket y Lotus que puedes revisar en sus respectivas páginas web”, detallaron en un comunicado.