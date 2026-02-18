Tercera noche de Viña 2026: ¿Quienes subirán a la Quinta este martes 24 de febrero?

Un dúo de hermanos vuelve a Viña del Mar en una jornada que combina pop latino y humor sudamericano. La noche, en tanto, pasará a la historia por contar con el primer número de Kpop desde la creación del certamen.

El martes 24 de febrero tendrá lugar la tercera noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026.

La noche, que en su primera parte combinará pop latino y humor sudamericano, tendrá una cualidad inédita: será la primera en la historia del certamen en la que un grupo de Kpop se presentará sobre la Quinta Vergara.

La cartelera oficial la jornada, en tanto, contempla los shows musicales de los hermanos Jesse & Joy y las idols de NMIXX, mientras que el humor quedará en manos del venezolano Esteban Düch.

A continuación, un breve repaso por la trayectoria y algunos hitos de quienes subirán al escenario de la Quinta Vergara.

Jesse & Joy

Dúo mexicano integrado por Jesse (42) y Joy Huerta (39), quienes cuentan con una carrera que se proyectó desde mediados de los 2000.

Con el paso de los años, han logrado consolidarse en el pop de América Latina a partir de canciones que se volvieron parte estable de las radios y los escenarios de la región, como Espacio Sideral, ¡Corre!, Dueles y Llorar.

Los hermanos han sido reconocidos de forma sostenida por la industria. En 2017, ganaron el GRAMMY a Mejor Álbum Pop Latino por Un Besito Más.

En los Latin GRAMMY, en tanto, su registro oficial los acredita con seis premios y 18 nominaciones en total.

Su primer show en Chile fue en 2008 y desde entonces han mantenido una estrecha relación con el país. En esa misma línea, esta será su tercera vez sobre el escenario de la Quinta Vergara, escenario sobre el que ya se presentaron con gran éxito en 2014 y 2018.

Esteban Düch

Esteban Düch (34) es un comediante venezolano radicado en Chile desde hace más de una década.

Construyó su nombre desde el stand up y las redes sociales, con rutinas centradas en la experiencia migrante y el cruce cultural entre Chile y Venezuela.

Según ha relatado en diversas entrevistas, pasó por trabajos informales antes de dedicarse de lleno a la comedia, etapa que se aceleró durante la pandemia con la viralización de algunos de sus videos.

En los últimos años, su crecimiento se tradujo en giras en teatros con alta demanda.

Esta será su primera vez en el escenario de la Quinta Vergara.

NMIXX

Grupo femenino de K-pop de JYP Entertainment (a través de su división SQU4D) integrado por Lily (23), Haewon (22), Sullyoon (22), Bae (21), Jiwoo (20) y Kyujin (19).

La banda debutó a comienzos de 2022, con el single álbum AD MARE y la cancion O.O.

En su etapa inicial, eran siete integrantes, pero en diciembre de 2022 la agencia confirmó la salida de Jinni “por razones personales”, quedando como sexteto.

Su único paso por Chile fue en febrero de 2025, año en el que ofrecieron dos conciertos en la capital.

Durante dicha visita, las seis idols también asistieron a una noche del Festival de Viña. En dicha edición, fueron captadas por las cámaras siguiendo la presentación de Myriam Hernández, en imágenes que se viralizaron en redes.

Este año marcarán un será su debut en la Quinta Vergara.