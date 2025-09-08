“Viejo chico pelado…”: La dura respuesta de Pablo Chill-E a Horacio Saavedra tras críticas a concierto sinfónico
El exdirector de orquesta del Festival de Viña del Mar fue tajante en señalar que "traté de disfrutar y entender este invento tipo Concierto estelar de música urbana, pero no pude seguir".
Nada de bien cayeron al músico nacional Pablo Chill-E, las críticas que el destacado compositor Horario Saavedra hiciera a su concierto sinfónico.
“La monotonía y pobreza de texto, acompañada de riffs repetidos hasta el cansancio con una pseudo orquesta de 25 músicos… no vi contrabajos, cornos, flautas, oboe, fagot, timbales, etc. Igual se agradece el intento de Red Bull de financiar este remedo de concierto, pero mi concepto de música definitivamente es otro”, cerró.
Al respecto, Chill-E utilizó su cuenta de X para lanzar un dardo al compositor.
“Viejo chico Pelao, siempre fui más del tío Valentín en todo caso”, indicó.