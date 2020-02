VIDEO RELACIONADO – Entrevista a Denise Rosenthal en CNN Magazine (11:59)

“Ven, ya no te compares, quiérete entera, pierde el pudor, porque eso que tú tienes se ve que es bueno, tiene sabor”.

Así es el coro del nuevo single de Denise Rosenthal, Tiene Sabor, un llamado a la auto-aceptación y una respuesta a los cánones de belleza. Se trata del cuarto single del álbum que será estrenado en 2020 y del que ya conocemos Agua Segura (en colaboración con Mala Rodríguez), El Amor No Duele y Ni Un Fruto.

El video invita a las mujeres a abrazar el empoderamiento femenino, destacando que no existe un solo tipo de belleza, mientras la compositora rapea: “Les presento mis estrías, mi celulitis, mis ojeras, mi diente de arroz, mis bigotes que en realidad son manchas por el sol”.

En conversación con CNN Chile, la intérprete relató que “para mí, crecer en un ambiente que es bastante hostil en cuanto a la exposición, en cuanto a las presiones estéticas, en cuanto a las presiones profesionales, es bastante intenso, entonces me era muy difícil no abordar esta temática porque, de partida, todos los meses alguien me embaraza, o todos los meses alguien opina acerca de mi cuerpo. A todas las mujeres nos pasa”.

Ahora Denise Rosenthal se prepara para oficiar como jurado y presentar su show el 28 de febrero en el Festival de Viña 2020.

Un mes después, el 29 de marzo, hará su debut en Lollapalooza Chile.