El nuevo video musical de The Offspring generó más que críticas de parte de algunos grupos de la sociedad civil.

We Never Have Sex Anymore fue lanzado el 13 de mayo con la actuación de John Stamos y una pareja de chimpancés, lo que gatilló la reacción inmediata de PETA. La organización que busca el trato ético hacia los animales envió una carta a la banda de punk pidiéndoles que bajaran el video por explotación animal.

En el video los primates aparecen vestidos como humanos y realizando distintas tareas domésticas, como manejar un vehículo, pasear por un club o hacer aseo en su casa.

Por ello, Lauren Thomasson, gerente senior de Animales en Cine y Televisión de PETA, firmó la misiva que fue enviada al líder de la banda californiana, Dexter Holland, en la que detallaba sus críticas.

“El video fuera de foco de We Never Have Sex Anymore corre el riesgo de resucitar el comercio de chimpancés en Hollywood. Vestir chimpancés, presentar sus muecas de miedo como ‘sonrisas’ y colocarlos al lado de celebridades es una peligrosa trifecta de mensajes, y no hay un experto en primates vivo que no condene este tipo de explotación de la vieja escuela. Si ibas a por la contracultura, se salieron de la cancha”, señala Thomasson en la carta según recoge Loudwire.

Si bien en el detalle del video se lee el clásico aviso de “ningún animal fue herido durante la realización“, según la agencia señalaron que creen saber cuál es el origen del par de chimpancés, afirmando que dicho proveedor “ha sido citado en numerosas ocasiones por no cumplir con los estándares mínimos establecidos por la Ley de Bienestar Animal federal”.

Según los créditos del video, los encargados de los primates son Hollywood Animals, compañía que entrena animales para películas, series y publicidad. La empresa cuenta tanto con perros como con leones u osos.