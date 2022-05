(CNN) — El compositor griego Vangelis Papathanassiou, conocido simplemente como Vangelis, falleció el pasado martes, aunque se reportó mundialmente este jueves a través de la agencia de noticias griega Atenas.

El músico, de 79 años, se dio a conocer por la banda sonora de la película Carros de Fuego (Hugh Hudson, 1981), que le valió el Oscar a la Mejor Banda Sonora el año siguiente. También fue responsable de la banda sonora de la película Blade Runner, dirigida por Ridley Scott.

La agencia griega cita un comunicado de los abogados del compositor, en el que se menciona que la muerte ocurrió el martes, sin identificar la causa. La noticia fue posteriormente confirmada y lamentada por el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis.

“Vangelis Papathanassiou ya no está con nosotros. El mundo de la música ha perdido al [artista] internacional Vangelis. El protagonista del sonido electrónico, los premios Oscar, el mito y los grandes éxitos”, escribió el funcionario en Twitter.

Lee también: Luego de más de dos años: “Black Mirror” vuelve a Netflix con sexta temporada

Nacido en Volos (norte de Atenas), el 29 de marzo de 1943, el músico inició su carrera -marcada por el uso de sintetizadores– en la década de 1960. Su salto a la fama llegó en 1968, cuando se unió a la banda de rock progresivo Aphrodite’s Child junto a Demis Roussos (voz), Loukas Sideras (batería) y Anargyros “Silver” Koulouris (guitarra) en París, con éxitos como Rain and Tears, The Four Horsemen, Marie Jolie y Spring, Summer, Winter & Fall.

Debutando en solitario en 1974 con el álbum Earth, Vangelis incluso participó en los ensayos de la banda británica de rock progresivo Yes, y se hizo amigo del cantante principal de ese grupo, Jon Anderson, llegando a producir juntos cuatro álbumes.

Vangelis creó obras que quedaron marcadas en la historia del cine, la música y cultura popular, como Chariots Of Fire y Conquest Of Paradise, esta última, trabajando nuevamente para Ridley Scott en la película 1492: Conquest of Paradise (1992), que narra el viaje de Cristóbal Colón a América. En todas y cada una de sus obras se aprecia el uso grandilocuente de los sintentizadores, que acompañaron a Vangelis en toda su carrera como músico.