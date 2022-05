La distópica serie de ciencia ficción Black Mirror, que durante cinco temporadas sorprendió y marcó tendencia a nivel mundial por sus episodios sobre un futuro marcado por la enajenación de la sociedad a través de la tecnología, volverá luego de casi tres años de pausa, con una nueva entrega en su casa de streaming: Netflix.

El medio hollywoodense Variety develó la noticia antes que la propia compañía de series de televisión, que aún no ha querido difundirla a través de sus redes sociales. “Fuentes indican que se está comenzando el proceso una nueva antología de “Black Mirror” y que el casting ya está en marcha“, adelantó la revista.

De la misma manera, agregó que, si bien no han tenido acceso a las temáticas de los capítulos, han podido confirmar que esta temporada tendrá más capítulos que la anterior. “Una fuente cercana a la producción dijo a Variety que la última temporada tiene un alcance aún más cinematográfico, y cada entrega se trata como una película individual“, afirmó el medio, recordando que las temporadas más recientes de Black Mirror ya habían hecho parte de ese giro, con capítulos que superaban los 60 minutos y desplegaban una alta producción.

La nueva temporada de la serie es la primera que surge desde que su creador, Charlie Brooker, junto a su socia creativa, Annabel Jones, dejaron la productora House of Tomorrow en enero de 2020, sostuvo el medio estadounidense, destacando que, desde entonces, “la pareja se instaló bajo la nueva marca de producción Broke and Bones, y Netflix invirtió rápidamente en la compañía a través de un mega acuerdo en el que adquiere partes del negocio durante un período de cinco años, por una suma que podría alcanzar los US$ 100 millones”.

En detalle, la revista señaló que las producciones se habían detenido debido a que House of Tomorrow seguía poseyendo los derechos de Black Mirror. Ante la preocupación de fans de que el hecho significara el inminente final de la serie, los creadores lograron llegar a un acuerdo con la empresa.