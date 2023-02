Tras la decisión de la organización del Festival de Viña de prescindir de su tradicional orquesta, el destacado pianista chileno Valentín Trujillo arremetió contra el evento.

Trujillo publicó en su cuenta de Instagram un comunicado titulado “Musicidio calificado”, en el que compartió su postura frente a la ausencia del grupo orquestal en la Quinta Vergara: “No solo es un despropósito un festival de la música sin orquesta, sin músicos, sino que también es una falta de respeto“.

“Este error me llega de cerca, en forma sensible y penosa, porque si hay algo por lo que he luchado toda mi vida, es para que las y los músicos populares chilenos tengan la posibilidad, el derecho a expresarse musicalmente“, agregó.

El pianista también acusó al festival de estar “matando la profesión de las y los músicos con ferocidad, por lucro y codicia“, además de calificar esta acción como algo “penoso y vergonzoso”.

Trujillo destacó que la orquesta del Festival de Viña siempre ha tenido una participación fundamental en el desarrollo del evento, y sostuvo que son parte de lo que hace que tenga una “relevancia mundial“.

De la misma forma, expresó que “Horacio Saavedra hizo famosa la melodía que quedó grabada en la gente: ‘Viña es un festival, música junto al mar’. Querido Horacio, habrá que cambiar la letra, para cantar ahora: ‘Viña es un festival, músicos ya no hay'”.