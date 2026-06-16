Vacaciones de invierno 2026: Talleres gratuitos en el Museo Histórico Nacional, recorridos en el Cementerio General y jornadas de lectura en Lo Barnechea

Comienzan las vacaciones de invierno para niños, niñas y adolescentes, un momento para pausar las actividades escolares, pero también una oportunidad para aprender, compartir y divertirse en diversos espacios patrimoniales. Entre las alternativas destacan las actividades gratuitas que realizarán el Museo Histórico Nacional y el Cementerio General.
Museo Histórico Nacional
El Museo Histórico Nacional preparó una programación especial para las vacaciones de invierno con actividades gratuitas dirigidas a niños y niñas de entre 5 y 12 años.
Entre el 23 de junio y el 3 de julio, los asistentes podrán participar en distintos talleres educativos y recreativos, entre los que destacan Manos a la Historia, Arma tu personaje histórico, Historias de fútbol, Cuentos de Küyen, Retratos llenos de historias y emociones, Khipu y arqueomatemáticas, De paseo como naturalistas: ¡Escribamos un diario de viaje! y La Historia enmascara, entre otros.
Las actividades incluyen materiales y buscan acercar a los más pequeños al patrimonio, la historia y la creatividad a través de experiencias participativas.
- Dirección: Plaza de Armas 951, Santiago.
- Entrada: Gratuita.
- Horarios: Disponibles en la web del museo.
- Materiales incluidos.
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Programación en el Cementerio General
Desde el 22 de junio al 5 de julio, en el marco de las vacaciones de invierno, el Cementerio General realizará diferentes actividades para conocer más sobre la historia y el patrimonio del lugar, además de compartir un momento en familia.
Programación
Buscando la Pirámide
Martes 23 de junio | 11:00 horas
Actividad patrimonial para niños y niñas de entre 8 y 12 años, quienes deberán seguir distintas pistas para descubrir la emblemática pirámide egipcia del recinto.
Gobernar es Educar
Miércoles 24 de junio | 12:00 horas
Ruta patrimonial para niños y niñas de hasta 8 años que incluirá cuentos, teatro, arte y juegos en diversas estaciones del cementerio.
Bici Tour Patrimonial
Sábado 27 de junio | 11:00 horas
Recorrido guiado en bicicleta por los principales hitos históricos y patrimoniales del Cementerio General, dirigido a mayores de 12 años.
Ruta Patrimonial Recreada: Artes y Letras
Martes 30 de junio | 11:00 horas
Visita caracterizada que permitirá conocer la historia y el legado de destacadas figuras del arte, la literatura y la cultura chilena.
Ruta Patrimonial Guiada: Conociendo el Cementerio
Jueves 2 de julio | 14:00 horas
Recorrido para descubrir las distintas expresiones culturales, religiosas y sociales presentes en el camposanto.
Cuentacuentos de Miedo
Viernes 3 de julio | 11:00 horas
Actividad dirigida a niños, niñas y sus familias, donde la narración oral y los juegos serán protagonistas para acercar el patrimonio y la literatura de forma entretenida.
Lugar: Cementerio General, Recoleta.
Entrada: Gratuita con inscripción previa.
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Vacaciones de invierno en Lo Barnechea
La Corporación Cultural de Lo Barnechea también realizará una serie de actividades gratuitas entre el 22 de junio y el 3 de julio, orientadas a niños, niñas y sus familias.
Vacaciones con cuento: Leer es poderoso en invierno
Con el objetivo de fomentar el hábito lector y vincular a la comunidad con la biblioteca, la Corporación Cultural de Lo Barnechea se unió a la Fundación Familias Primero para implementar el programa “Leer es poderoso” durante las vacaciones de invierno.
La iniciativa invita a niños y familias a disfrutar de lecturas personales y colectivas, complementadas con actividades recreativas basadas en los libros leídos.
Del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
15:00 a 17:30 horas
Centro Lector y Centro de Las Tradiciones Lo Barnechea
Actividad gratuita
Festival de Cine BANFF
Una nueva versión del Festival de Cine BANFF llegará a Lo Barnechea para celebrar el deporte extremo, la naturaleza y la vida en la montaña a través de la exhibición de documentales internacionales.
Durante la jornada se presentarán los documentales “Cold Calls Japan”, “Bridgers”, “Carving Lines”, “Ese amigo” y “Falling into Place”, de Kai Jones.
Sábado 27 de junio
19:00 horas
Colegio Farellones
Actividad gratuita
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