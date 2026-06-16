Vacaciones de invierno 2026: Talleres gratuitos en el Museo Histórico Nacional, recorridos en el Cementerio General y jornadas de lectura en Lo Barnechea

Comienzan las vacaciones de invierno para niños, niñas y adolescentes, un momento para pausar las actividades escolares, pero también una oportunidad para aprender, compartir y divertirse en diversos espacios patrimoniales. Entre las alternativas destacan las actividades gratuitas que realizarán el Museo Histórico Nacional y el Cementerio General.

Museo Histórico Nacional

El Museo Histórico Nacional preparó una programación especial para las vacaciones de invierno con actividades gratuitas dirigidas a niños y niñas de entre 5 y 12 años.

Entre el 23 de junio y el 3 de julio, los asistentes podrán participar en distintos talleres educativos y recreativos, entre los que destacan Manos a la Historia, Arma tu personaje histórico, Historias de fútbol, Cuentos de Küyen, Retratos llenos de historias y emociones, Khipu y arqueomatemáticas, De paseo como naturalistas: ¡Escribamos un diario de viaje! y La Historia enmascara, entre otros.

Las actividades incluyen materiales y buscan acercar a los más pequeños al patrimonio, la historia y la creatividad a través de experiencias participativas.

Dirección: Plaza de Armas 951, Santiago.

Entrada: Gratuita.

Horarios: Disponibles en la web del museo.

Materiales incluidos.

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Programación en el Cementerio General

Desde el 22 de junio al 5 de julio, en el marco de las vacaciones de invierno, el Cementerio General realizará diferentes actividades para conocer más sobre la historia y el patrimonio del lugar, además de compartir un momento en familia.

Programación

Buscando la Pirámide

Martes 23 de junio | 11:00 horas

Actividad patrimonial para niños y niñas de entre 8 y 12 años, quienes deberán seguir distintas pistas para descubrir la emblemática pirámide egipcia del recinto.

Gobernar es Educar

Miércoles 24 de junio | 12:00 horas

Ruta patrimonial para niños y niñas de hasta 8 años que incluirá cuentos, teatro, arte y juegos en diversas estaciones del cementerio.

Bici Tour Patrimonial

Sábado 27 de junio | 11:00 horas

Recorrido guiado en bicicleta por los principales hitos históricos y patrimoniales del Cementerio General, dirigido a mayores de 12 años.

Ruta Patrimonial Recreada: Artes y Letras

Martes 30 de junio | 11:00 horas

Visita caracterizada que permitirá conocer la historia y el legado de destacadas figuras del arte, la literatura y la cultura chilena.

Ruta Patrimonial Guiada: Conociendo el Cementerio

Jueves 2 de julio | 14:00 horas

Recorrido para descubrir las distintas expresiones culturales, religiosas y sociales presentes en el camposanto.

Cuentacuentos de Miedo

Viernes 3 de julio | 11:00 horas

Actividad dirigida a niños, niñas y sus familias, donde la narración oral y los juegos serán protagonistas para acercar el patrimonio y la literatura de forma entretenida.

Lugar: Cementerio General, Recoleta.

Entrada: Gratuita con inscripción previa.

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Vacaciones de invierno en Lo Barnechea

La Corporación Cultural de Lo Barnechea también realizará una serie de actividades gratuitas entre el 22 de junio y el 3 de julio, orientadas a niños, niñas y sus familias.

Vacaciones con cuento: Leer es poderoso en invierno

Con el objetivo de fomentar el hábito lector y vincular a la comunidad con la biblioteca, la Corporación Cultural de Lo Barnechea se unió a la Fundación Familias Primero para implementar el programa “Leer es poderoso” durante las vacaciones de invierno.

La iniciativa invita a niños y familias a disfrutar de lecturas personales y colectivas, complementadas con actividades recreativas basadas en los libros leídos.

Del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio

15:00 a 17:30 horas

Centro Lector y Centro de Las Tradiciones Lo Barnechea

Actividad gratuita

Festival de Cine BANFF

Una nueva versión del Festival de Cine BANFF llegará a Lo Barnechea para celebrar el deporte extremo, la naturaleza y la vida en la montaña a través de la exhibición de documentales internacionales.

Durante la jornada se presentarán los documentales “Cold Calls Japan”, “Bridgers”, “Carving Lines”, “Ese amigo” y “Falling into Place”, de Kai Jones.

Sábado 27 de junio

19:00 horas

Colegio Farellones

Actividad gratuita

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