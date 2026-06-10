Vacaciones de invierno 2026 en Santiago: GAM ofrecerá una Semana Coreana gratuita con K-Pop, K-Beauty y K-Food

La cultura coreana se instalará en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) para celebrar la Semana Coreana durante este viernes 19 y sábado 20 de junio, con actividades imperdibles que incluyen baile, maquillaje y comida.

Esta festividad de Corea del Sur es una actividad perfecta para aprovechar durante las vacaciones de invierno, ideal para todos aquellos fanáticos del K-Pop o aficionados que quieran inmiscuirse en la rica cultura del país asiático.

La programación ofrece una experiencia única que reúne lo mejor del K-Pop, K-Beauty y K-Food. Este no será un evento cualquiera, ya que podrás aprender y divertirte al mismo tiempo con clases interactivas, concursos, demostraciones en vivo y presentaciones que te harán sentir en el corazón de Seúl.

Desde el GAM señalaron que el evento estará abierto para toda la comunidad, pero recordaron que ciertos talleres y clases de la programación requieren de inscripción previa y tienen cupos limitados. Conoce la programación completa a continuación.

¿Crees saber lo suficiente de Corea del Sur? ¡Ponte a prueba en el Quiz on Korea!

Quiz on Korea te invita a sumergirte en un juego interactivo en el que podrás poner a prueba tus conocimientos con otras personas que compartan el mismo entusiasmo por Corea del Sur.

En la trivia estarás compitiendo por un viaje todo pagado a Corea del Sur junto a goods oficiales del museo del país y también tendrás kits especiales solo por participar.

Para participar, debes inscribirte en el sitio web de la actividad. Esta se realizará el viernes 19 de junio, desde las 14:00 hasta las 17:00 horas, en la Sala A1 (Edificio A, piso 1).

En el caso de que no hayas alcanzado a inscribirte para concursar, puedes asistir como público a la actividad y ganar sorpresas especiales.

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Jay Kim aterriza en la Semana Coreana con una Masterclass de K-Pop

Esta masterclass es uno de los platos fuertes del evento, ya que contará con todo el ritmo y el estilo urbano del coreógrafo y exmiembro de 1MILLION Dance Studio, Jay Kim.

Esta instancia es una oportunidad ideal para que tanto los fanáticos del K-Pop como los bailarines puedan perfeccionar sus técnicas, conectar con su estilo y aprender de primera mano de uno de los coreógrafos más destacados del país asiático.

Puedes inscribirte a través del sitio web del GAM para esta clase, que se dictará el viernes 19 de junio, desde las 10:00 hasta las 13:20 horas, en la Sala B2 (Edificio B, piso 2).

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Visita los stands de la Embajada de Corea del Sur

Durante la Semana Coreana, el Centro Cultural Gabriela Mistral, en alianza con la Embajada de Corea del Sur, dispondrá de una serie de stands para acercar su cultura a los visitantes y generar un espacio de intercambio y participación.

A través de un recorrido interactivo y abierto, los asistentes podrán visitar espacios dedicados a la cosmética coreana, la gastronomía, la oferta de productos culturales y las principales tendencias del K-Pop.

Los stands estarán disponibles tanto el viernes 19 como el sábado 20 de junio, desde las 11:30 hasta las 17:00 horas, en el Hall A del Edificio A (piso 1). Estos están abiertos para todo el público y el acceso es por orden de llegada.

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Aprende todo sobre la cosmética coreana con el K-Beauty en el GAM

El cuidado personal y el K-Beauty también participarán en esta edición con sesiones dedicadas a los secretos de la estética coreana en el Hall A del GAM.

En esta actividad gratuita y por orden de llegada, podrás aprender todo sobre las últimas tendencias en rutinas de cuidado de la piel y técnicas de maquillaje que han revolucionado la industria de la belleza.

En la programación del viernes 19 de junio, que se desarrollará desde las 11:30 hasta las 17:00 horas, habrá actividades interactivas con monitores que te guiarán para que puedas crear tu propia rutina de belleza con cosmética coreana.

En tanto, el sábado 20 de junio, entre las 12:00 y las 17:30 horas, el espacio estará dedicado al cuidado facial con la demostración de máquinas de skincare de última generación, las cuales te darán un diagnóstico detallado de tu condición cutánea actual.

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¡La gastronomía asiática se toma la Semana Coreana con el K-Food Show!

El GAM y Kotra presentan el K-Food Show, una instancia para que toda la familia pueda explorar la riqueza culinaria de Corea del Sur.

La jornada contará con degustaciones, demostraciones en vivo y exhibiciones de los productos tradicionales y modernos que son tendencia en el mundo, como el famoso kimchi picante.

El K-Food Show se llevará a cabo en la Plaza Central el sábado 20 de junio, desde las 12:30 hasta las 13:30 horas. Es de libre acceso; sin embargo, el ingreso será por orden de llegada hasta agotar los cupos limitados.

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Llega el K-Pop World Festival Chile 2026 al GAM

El GAM será la sede de la edición 2026 del K-Pop World Festival Chile, certamen que será el protagonista de la Semana Coreana, ya que convoca a los mejores exponentes y agrupaciones de danza y canto del género en el país.

Podrás disfrutar de presentaciones en vivo, el despliegue escénico del K-Pop y competencias de alto nivel inscribiéndote previamente en el sitio web del GAM.

Este concurso se realizará el sábado 20 de junio en la Sala A1 (Edificio A, piso 1), desde las 14:30 hasta las 17:30 horas. Cabe recordar que la actividad tiene cupos limitados.

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Revisa la programación de las actividades

Viernes 19 de junio:

Masterclass de K-Pop: De 10:00 a 13:20 horas.

Stands de la Embajada de Corea del Sur: De 11:30 a 17:00 horas.

Ceremonia de apertura: De 13:30 a 14:00 horas.

Quiz on Korea: De 14:00 a 17:00 horas.

Sábado 20 de junio:

Stands de la Embajada: De 12:00 a 17:00 horas. K-Food Show (Kotra): De 12:30 a 13:30 horas. K-Pop World Festival Chile: De 14:30 a 17:30 horas.

