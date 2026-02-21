“Uno siempre quiere volver a Viña”: La emotiva aparición de Mauricio “Indio” Medina en la Gala 2026 a 30 años de su debut

El humorista, exintegrante del mítico dúo Dinamita Show, pisó la alfombra roja del Sporting Club y recordó su primera presentación en la Quinta Vergara.

Uno de los momentos más emotivos de la Gala del Festival de Viña del Mar 2026 lo protagonizó Mauricio “Indio” Medina, exmiembro del legendario dúo humorístico Dinamita Show.

El comediante apareció en la alfombra roja del Sporting Club y no ocultó su nostalgia al recordar los inicios de su carrera en el certamen. “Justo este año se cumplen 30 años de la primera vez que pisé la Quinta Vergara”, expresó visiblemente emocionado.

El legado de Dinamita Show en Viña

Consultado sobre la posibilidad de regresar al festival, Medina fue enfático: “Sí, por supuesto. Siempre uno quiere volver a Viña. Este es el mejor festival que hay en Chile”.

La dupla que formó con Paul Vásquez (“El Flaco”) marcó hitos en la historia del certamen: debutaron en 1996 ganando Antorcha de Plata, Oro y Gaviota de Plata, éxito que repitieron en 2001 y 2009.

En 2012 sumaron Antorcha de Plata, Oro, Gaviota de Plata y Gaviota de Oro, consolidándose como uno de los dúos más exitosos en la historia del festival.