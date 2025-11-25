UNESCO reconoce pelicula chilena “El Húsar de la Muerte” como patrimonio de la humanidad

La película chilena de Pedro Sienna ingresa al Programa Memoria del Mundo gracias al trabajo de la Cineteca de la Universidad de Chile, que resguarda el film por más de seis décadas y lidera su restauración en alta resolución.

La película chilena El Húsar de la Muerte (1925) recibe el reconocimiento de la UNESCO como patrimonio de la humanidad, tras la postulación de la Cineteca de la Universidad de Chile, institución que conserva el film desde hace más de 60 años. El ingreso al Programa Memoria del Mundo refuerza la importancia del patrimonio audiovisual chileno y su acceso permanente para el público.

Restauración en 4K y rescate de un clásico del cine mudo

Especialistas de la Cineteca buscan restaurar 86 mil fotogramas en formato 4K, con reincorporación de intertítulos en su forma original, incorporando procesos digitales con inteligencia artificial para eliminar manchas, rayas y suciedades de la cinta. Además, el equipo busca recobrar el registro sonoro que Sergio Ortega compone en 1963 como banda sonora especial para la película.

Lee también: “Feria “Leer es un regalo” en Santiago: fechas, entrada liberada y editoriales participantes”

La recuperación de El Húsar de la Muerte también revaloriza la figura de Pedro Sienna, Premio Nacional de Artes, intérprete de gran prestigio en la década de 1920, comparable a figuras como Douglas Fairbanks. En el film, Sienna dirige, actúa y construye un relato sobre Manuel Rodríguez durante la Reconquista de Chile, con temas que aún resultan vigentes.

Estrenada en 1925 en Santiago de Chile, la cinta alcanza éxito inmediato de taquilla y crítica y se mantiene como una de las pocas obras del cine silente nacional que siguen en circulación, ahora con una versión restaurada que fortalece la memoria cultural y cinematográfica del país.