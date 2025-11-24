Feria “Leer es un regalo” en Santiago: fechas, entrada liberada y editoriales participantes

Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país
La feria, organizada por la UC y el Museo de San Francisco, se desarrollará del 24 de noviembre al 6 de diciembre en el Centro de Extensión UC Alameda, en Santiago.
Para los lectores, o quienes buscan un buen regalo de Navidad, comenzó la feria Leer es un regalo, donde participarán diversas editoriales reconocidas.
En esta versión participan Ediciones UC, Penguin Random House, Grupo Planeta, RIL Editores, Catalonia, Urano, Contrapunto, Zig-Zag, Océano, Fondo de Cultura Económica, Ediciones RB y Tajamar Editores.
La feria Leer es un regalo se realizará desde el 24 de noviembre hasta el 6 de diciembre en el Centro de Extensión UC Alameda (Metro Universidad Católica).
Horarios:
Entrada liberada
