Cultura panoramas

Feria “Leer es un regalo” en Santiago: fechas, entrada liberada y editoriales participantes

Por CNN Chile

24.11.2025 / 18:10

{alt}

La feria, organizada por la UC y el Museo de San Francisco, se desarrollará del 24 de noviembre al 6 de diciembre en el Centro de Extensión UC Alameda, en Santiago.

Para los lectores, o quienes buscan un buen regalo de Navidad, comenzó la feria Leer es un regalo, donde participarán diversas editoriales reconocidas.

En esta versión participan Ediciones UC, Penguin Random House, Grupo Planeta, RIL Editores, Catalonia, Urano, Contrapunto, Zig-Zag, Océano, Fondo de Cultura Económica, Ediciones RB y Tajamar Editores.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de Ediciones UC (@edicionesuc)

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de Ediciones UC (@edicionesuc)

Programación de la Feria Leer es un regalo

Las coordenadas del evento

La feria Leer es un regalo se realizará desde el 24 de noviembre hasta el 6 de diciembre en el Centro de Extensión UC Alameda (Metro Universidad Católica).

 Horarios:

  • Lunes a viernes: 09:00 a 19:00 horas
  • Sábado 29 de noviembre: 10:00 a 18:00 horas
  • Domingo 30 de noviembre: 10:00 a 17:00 horas
  • Sábado 6 de diciembre: 09:30 a 14:00 horas

Entrada liberada

  • Organiza: Ediciones UC
  • Colaboran: Cine UC, Museo de San Francisco,  Revista Universitaria y Librerías UC.

DESTACAMOS

País Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país

LO ÚLTIMO

Servicios Cómo evitar el "phishing" este Black Friday 2025: Así funciona el fraude digital en aumento
Corte de Apelaciones ratifica presión preventiva para Migueles, Vargas y Lagos, imputados en Caso Muñeca Bielorrusa
Diputado Javier Olivares relativiza dichos de Kaiser sobre bancada del PDG: “Tengo bastantes cosas en común con Pamela Jiles”
Black Friday 2025: 10 consejos clave para evitar fraudes, robo de datos y estafas en compras online
Caso Muñeca Bielorrusa: Diputados oficialistas ingresan acusación contra Diego Simpertigue por faltas a la probidad
El Pulpo navideño de Puerto Montt que desató críticas y que tras sacarlo piden que regrese