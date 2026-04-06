Una chilena en la esperada película de Michael Jackson: Frescia Belmar interpretará a la icónica Jennifer Batten

La músico oriunda de Quilpué se sumó al elenco de “Michael”, cinta dirigida por Antoine Fuqua que se estrena el 23 de abril. Belmar encarna a la legendaria guitarrista que acompañó al ‘Rey del Pop’ en sus tres giras mundiales.

La película biográfica sobre Michael Jackson, titulada “Michael”, incluirá en su elenco a una artista chilena.

Se trata de Frescia Belmar, guitarrista de 39 años oriunda de Quilpué, quien interpretará a Jennifer Batten, la virtuosa músico que acompañó al ‘Rey del Pop’ en sus tres giras mundiales.

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Un casting improvisado en el clóset

Belmar, actualmente radicada en Los Ángeles, relató que llegó al proyecto tras recibir un inesperado mensaje en 2024 para realizar un casting. “Me dice ‘necesito un video para un casting’. Le pregunto cuánto tiempo tengo y me dice ‘¡nada, grábalo ahora!’”, recordó la artista según reportó Radio Bío Bío, quien grabó su audición de forma improvisada en el clóset de su habitación.

Su perfil roquero y energía escénica calzaron a la perfección con la esencia de Batten.

La cinta, protagonizada por Jaafar Jackson (sobrino de Michael), se estrena el 23 de abril en cines de Chile y el mundo. Belmar describió la experiencia como “casi religiosa”.