U2 condena violencia en Gaza y pide alto al fuego: “Es una prueba de nuestra humanidad compartida”

Los integrantes de la banda irlandesa se pronunciaron públicamente sobre el conflicto en Gaza, llamando a detener las hostilidades, proteger a la población civil y garantizar ayuda humanitaria. Bono calificó las muertes de niños como “un mal que debe ser resistido” y The Edge lo definió como “una prueba de nuestra humanidad compartida”.

(CNN) — La legendaria banda U2, conocida por sus posturas políticas y sociales, manifestó públicamente su opinión sobre el conflicto en Gaza.

Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. publicaron en su sitio oficial declaraciones condenando el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023, expresando su apoyo al retorno seguro de los rehenes israelíes que aún permanecen en cautiverio y pidiendo acceso a atención médica crítica para los palestinos en Gaza y Cisjordania.

“Todos llevamos mucho tiempo horrorizados por lo que ocurre en Gaza, pero el bloqueo de la ayuda humanitaria y ahora los planes para una toma militar de Ciudad de Gaza han llevado el conflicto a un territorio desconocido”, señala el comunicado.

“No somos expertos en la política de la región, pero queremos que nuestro público sepa dónde nos situamos cada uno”.

En su declaración personal, Bono recordó que, salvo por el ataque al festival de música Nova el 7 de octubre —que sintió como si ocurriera mientras U2 tocaba en el Sphere de Las Vegas—, había intentado mantenerse al margen de la política de Medio Oriente.

Lee también: Gobierno condena asesinato de seis periodistas palestinos por parte del Ejército de Israel: “Refleja un patrón alarmante…”

“No fue humildad, sino incertidumbre ante una complejidad evidente”, escribió. Explicó que, como cofundador de la campaña ONE —que combate el VIH/SIDA y la pobreza extrema en África—, había centrado su experiencia en ese trabajo y en ese continente, aunque reconoció que “no hay jerarquía en estos asuntos”.

Ver “imágenes de niños muriendo de hambre en la Franja de Gaza” ha sido profundamente doloroso para él, recordó, debido a que presenció hambrunas en Etiopía años atrás.

“Presenciar la desnutrición crónica de cerca lo hace personal para cualquier familia, especialmente cuando afecta a niños”, afirmó. “Cuando la pérdida de vidas de civiles de forma masiva parece tan calculada… especialmente la de niños, entonces ‘mal’ no es un adjetivo hiperbólico… en los textos sagrados de judíos, cristianos y musulmanes es un mal que debe ser resistido”.

Bono subrayó que, como alguien que ha apoyado históricamente el derecho de Israel a existir y una solución de dos Estados, condena “las acciones inmorales” del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y se suma a quienes piden un alto al fuego de ambas partes. “Si no escuchan voces irlandesas, por favor, por favor, por favor, escuchen voces judías”, agregó.

Por su parte, The Edge escribió: “Estamos profundamente impactados y conmovidos por el sufrimiento que ocurre en Gaza. Lo que estamos presenciando no es una tragedia lejana: es una prueba de nuestra humanidad compartida”.

“Sabemos por nuestra propia experiencia en Irlanda que la paz no se logra mediante el dominio”, añadió.

“La paz se construye cuando las personas se sientan con sus oponentes, cuando reconocen la igual dignidad de todos, incluso de aquellos a quienes alguna vez temieron o despreciaron”.

Clayton y Mullen Jr. también publicaron mensajes individuales, llamando a proteger la vida de los civiles y a poner fin al conflicto.