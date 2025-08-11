Gobierno condena asesinato de seis periodistas palestinos por parte del Ejército de Israel: “Refleja un patrón alarmante…”

Los comunicadores murieron tras un ataque de precisión israelí a la tienda de campaña donde estaban.

Este lunes, el gobierno de Chile condenó el asesinato de seis periodistas este domingo por la noche en un ataque de precisión israelí a su tienda junto al hospital Al Shifa de Gaza.

Con ello, el recuento de comunicadores muertos a causa de la ofensiva israelí asciende a 238, en una lista que incluye a periodistas, influencers y otros creadores de contenido.

Desde el Gobierno de Gaza señalaron que los fallecidos este domingo son: Anas Al Sharif y Mohamed Qraiqea, de Al Jazeera; los fotoperiodistas Ibrahim Zaher y Moamen Aliwa; el asistente de fotoperiodista Mohamed Nofal, y Mohamed Al Khalidi, del medio palestino Sahat.

¿Qué dijo el gobierno por la muerte de los periodistas palestinos?

En un comunicado emitido por Cancillería, el gobierno de Chile expresó su “enérgica condena ante el asesinato de seis periodistas palestinos, ocurrido la noche del domingo en Gaza, tras un ataque del Ejército de Israel contra la tienda de campaña en la que se encontraban”.

“Este hecho constituye una grave vulneración del derecho internacional humanitario y una amenaza directa al ejercicio de la labor periodística”, agregaron, recalcando que desde el 7 de octubre de 2023 “al menos 242 periodistas han perdido la vida en Gaza, lo que refleja un patrón alarmante de violencia contra profesionales de la comunicación”.

“Chile hace llegar sus sentidas condolencias y solidaridad a las familias de las víctimas, al pueblo palestino y a los medios de comunicación para los que trabajaban estos periodistas. Asimismo, reitera su llamado urgente a que Israel ponga fin a las gravísimas violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario que se cometen en Gaza, y a que se garantice en todo momento la protección de la población civil y de quienes ejercen la labor informativa”, cerraron en la misiva.