Tras 16 años y una pérdida: The Cure gana sus primeros Grammy con “Songs Of A Lost World”

Por CNN Chile

02.02.2026 / 13:56

La banda británica obtuvo los premios a Mejor Álbum e Interpretación de Música Alternativa en una ceremonia a la que no asistió por el funeral de su guitarrista Perry Bamonte.

La legendaria banda británica The Cure ganó los dos primeros premios Grammy de su carrera en la ceremonia del 1 de febrero en Los Ángeles.

El grupo se alzó con Mejor Álbum de Música Alternativa por ‘Songs Of A Lost World’ y Mejor Interpretación de Música Alternativa por el tema ‘Alone’. Estos galardones llegan tras dos nominaciones previas sin éxito en 1993 y 2001.

Un reconocimiento en medio del duelo

Según reportó NME, la banda no estuvo presente en la entrega de premios, ya que asistía al funeral de su guitarrista y tecladista histórico, Perry Bamonte, fallecido en diciembre. En un discurso leído en el escenario, Robert Smith y sus compañeros agradecieron a la academia, a su equipo y a sus fans globales.

Songs Of A Lost World’ es el primer álbum de estudio de The Cure en 16 años, recibiendo críticas elogiosas que lo sitúan entre lo mejor de su discografía. El álbum superó a nominados como Bon Iver, Tyler, The Creator y Wet Leg en ambas categorías.

