Producto de una investigación de tres años y adjudicado un Fondo Audiovisual en 2019, Pliegue, colectivo que busca democratizar la filosofía y la estética contemporánea, estrena Paradojas del Nihilismo: La academia.

Con un equipo audiovisual liderado por mujeres, la webserie muestra el triunfo del neoliberalismo cognitivo en las universidades y cómo se convirtieron durante los últimos 30 años en centros de acreditación, impresoras de títulos, compañías que producen empleados y productoras de papers que nadie lee.

Un trabajo de documental y ensayo fílmico, que incluye voces como la de María Olivia Monckeberg, Hassan Akram, Raúl Rodriguez Freire, Raúl Villarroel y Carlos Ossa. Ellos y otros que reflexionan y analizan la actual desilusión del sistema educativo, que pone en la mira a la figura del intelectual precarizado, la del intelectual elitizado, así como el sentido mismo de las instituciones donde circula el saber.

La idea de hacer la webserie nace de la misma resistencia al mundo de los papers, a la cosificación del conocimiento, que justamente Pliegue busca hacerlo más accesible.

“Investigando los alcances que tienen los papers, nos encontramos con otros problemas asociados a lo mismo y también con profesores que ya no creían en la institución o en la manera en que se genera conocimiento, y comenzamos a pensar en una serie documental”, cuenta el equipo de Pliegue.

Durante la realización, experimentaron algunas dificultades por ejemplo, al intentar hablar con algunos académicos que no querían exponerse a hablar en contra de sus mismos lugares de trabajo. Hubo resistencia de varias instituciones, privadas y del gobierno que no quisieron referirse al tema de los papers y mucho menos las revistas mismas de publicaciones académicas.

“Nos dimos cuenta de que el tema en las universidades en realidad es tabú, y que se relaciona con la forma en que se desarrolla la carrera docente y de investigación. Todo sostenido en base a secretos, acoso, abuso, contactos en vez de mérito, etc. Así mismo comprendimos que el lucro se construye con pequeños actos de hipocresía sistemática que realizan las mismas personas que componen la academia. Existe una complicidad pasiva. Hay comodidad dentro de un sistema que no le gusta a nadie. No hay personas en particular que activamente tengan un rol en el detrimento de la universidad. Es más banal y es el resultado de pequeñas decisiones de muchas personas y que en conjunto nadie se hace cargo. ¿Por qué? eso es algo que intentamos problematizar en la serie. ¿Por qué sostenemos sistemas que nos oprimen? Y, ¿hay alternativas reales de construir otros modelos de creación de conocimiento?”.

Desde el 27 de mayo, y los miércoles en adelante, podrán ver la webserie de forma gratuita por el mismo canal de YouTube de Pliegue.

Ficha Técnica

Duración: 180 minutos.

Capítulos: 6

Género: Documental-Ficción

Producción: Equipo Pliegue

Mira el tráiler acá: