Tragedia enluta rodaje de “Emily in Paris”: Murió Diego Borella, asistente de dirección

Borella, de 47 años, falleció tras desvanecerse previo a la grabación de escenas en Venecia (Italia). Debido al triste suceso, la producción de la serie fue suspendida temporalmente.

En medio de la grabación de la quinta temporada de Emily in Paris, falleció uno de los miembros de la producción de la serie.

Se trata del asistente de dirección Diego Borella, de 47 años, quien falleció luego de desvanecerse poco antes de grabar escenas en Venecia (Italia), según reportan medios locales.

El lamentable suceso ocurrió durante la tarde del jueves, y a pesar de que equipos de emergencia llegaron hasta el lugar, no fue posible salvar la vida del profesional.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas que provocaron la muerte de Borella.

Debido a esta situación, la producción de la serie fue suspendida temporalmente.

La temporada 5 de Emily in Paris de Netflix estaba programada para ser estrenada en diciembre de este año.