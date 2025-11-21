Cultura panoramas

Torneo Intercontinental del Asado 2025 llega a Viña del Mar con gastronomía, música y entrada gratuita

Por CNN Chile

21.11.2025 / 15:47

{alt}

Para los fanáticos del asado, este sábado 22 y domingo 23 de noviembre, Viña del Mar será escenario de una reñida competencia para encontrar al “rey de la parrilla”.

Un panorama imperdible para este fin de semana es el Torneo Intercontinental del Asado 2025, certamen organizado por la World Barbecue Association (WBQA) y la Asociación Chilena de Asadores (ACA).

La competencia promete ser de alto nivel: participarán cerca de 40 países y más de 100 jueces certificados por la WBQA.

El evento contará con 80 parrillas en funcionamiento, donde se prepararán asados de carnes tradicionales y exóticas, además de opciones vegetarianas, propuestas dulces y creaciones libres.

Además, el torneo busca promover el intercambio cultural de técnicas culinarias entre asadores de distintos continentes

La instancia incluirá:

  • Masterclass de asadores internacionales
  • Cooking shows en vivo
  • Conversatorios
  • Degustaciones
  • DJ’s de la zona y banda en vivo
  • Feria gastronómica

Esta actividad es completamente gratuita, gracias al financiamiento del Fondo de Vinculación con la Comunidad 8% FNDR 2025 – Línea 3 del Gobierno Regional de Valparaíso, aprobado por el Consejo Regional.

Coordenadas del evento

  • Fecha: Sábado 22 y domingo 23 de noviembre
  • Lugar: Sporting Club, Viña del Mar – Av. Los Castaños #404
  • Entradas gratuitas en acachile.com, campeonatoasadores.cl y vesti.cl
  • Más información: Instagram @aca.chile
  • Estacionamientos: $5.000
  • Evento pet friendly

DESTACAMOS

País Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país

LO ÚLTIMO

Tendencias Providencia se queda con el primer lugar en concurso del Mejor Pan de Pascua
Expresidente del Banco Central: "La gente se dio cuenta que hacía daño el bajo crecimiento"
Ministra Vallejo tras dichos del embajador de EE.UU.: “Ser patriota significa no aceptar nunca la injerencia”
El emotivo reencuentro entre jóvenes rapanui y el Moai del Museo Británico: Cantaron tomados de las manos
Repesca internacional: Bolivia se medirá ante Surinam en búsqueda de un cupo en el Mundial 2026
Torneo Intercontinental del Asado 2025 llega a Viña del Mar con gastronomía, música y entrada gratuita