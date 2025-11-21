Torneo Intercontinental del Asado 2025 llega a Viña del Mar con gastronomía, música y entrada gratuita

Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país
Para los fanáticos del asado, este sábado 22 y domingo 23 de noviembre, Viña del Mar será escenario de una reñida competencia para encontrar al “rey de la parrilla”.
Un panorama imperdible para este fin de semana es el Torneo Intercontinental del Asado 2025, certamen organizado por la World Barbecue Association (WBQA) y la Asociación Chilena de Asadores (ACA).
La competencia promete ser de alto nivel: participarán cerca de 40 países y más de 100 jueces certificados por la WBQA.
El evento contará con 80 parrillas en funcionamiento, donde se prepararán asados de carnes tradicionales y exóticas, además de opciones vegetarianas, propuestas dulces y creaciones libres.
Además, el torneo busca promover el intercambio cultural de técnicas culinarias entre asadores de distintos continentes
La instancia incluirá:
Esta actividad es completamente gratuita, gracias al financiamiento del Fondo de Vinculación con la Comunidad 8% FNDR 2025 – Línea 3 del Gobierno Regional de Valparaíso, aprobado por el Consejo Regional.
