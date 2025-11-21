Torneo Intercontinental del Asado 2025 llega a Viña del Mar con gastronomía, música y entrada gratuita

Para los fanáticos del asado, este sábado 22 y domingo 23 de noviembre, Viña del Mar será escenario de una reñida competencia para encontrar al “rey de la parrilla”.

Un panorama imperdible para este fin de semana es el Torneo Intercontinental del Asado 2025, certamen organizado por la World Barbecue Association (WBQA) y la Asociación Chilena de Asadores (ACA).

La competencia promete ser de alto nivel: participarán cerca de 40 países y más de 100 jueces certificados por la WBQA.

El evento contará con 80 parrillas en funcionamiento, donde se prepararán asados de carnes tradicionales y exóticas, además de opciones vegetarianas, propuestas dulces y creaciones libres.

Además, el torneo busca promover el intercambio cultural de técnicas culinarias entre asadores de distintos continentes

La instancia incluirá:

Masterclass de asadores internacionales

Cooking shows en vivo

Conversatorios

Degustaciones

DJ’s de la zona y banda en vivo

Feria gastronómica

Esta actividad es completamente gratuita, gracias al financiamiento del Fondo de Vinculación con la Comunidad 8% FNDR 2025 – Línea 3 del Gobierno Regional de Valparaíso, aprobado por el Consejo Regional.

Coordenadas del evento

Fecha: Sábado 22 y domingo 23 de noviembre

Lugar: Sporting Club, Viña del Mar – Av. Los Castaños #404

Entradas gratuitas en acachile.com, campeonatoasadores.cl y vesti.cl

y vesti.cl Más información: Instagram @aca.chile

Estacionamientos: $5.000

Evento pet friendly