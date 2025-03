No seguirán sin él: La Sonora de Tommy Rey pone punto final a su historia tras la muerte del cantante

“Esto se termina, no podemos ser tan sinvergüenzas de mentirle a la gente y seguir con el mismo nombre cuando ya Tommy no está”, afirmó Leo Soto, histórico integrante de la Sonora, al confirmar que la agrupación no seguirá adelante bajo el título que por décadas encabezó Tommy Rey.