“Estoy cansado, me quiero ir”: Hijo de Tommy Rey aborda la depresión que atravesaba el cantante antes de morir

Por CNN Chile 27.03.2025 / 11:41 Compartir

Según su hijo, el artista presentaba un cuadro depresivo desde hace años y su estado anímico no logró recuperarse del todo tras la crisis sanitaria. También aseguró que, como familia, intentaron mantenerlo activo, pero su padre ya no tenía fuerzas: “Su cuerpito ya no dio más”.