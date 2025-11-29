Muere a los 88 años Sir Tom Stoppard, leyenda del teatro británico y ganador del Óscar por Shakespeare in Love

Con cinco premios Tony, un Òscar y créditos en películas como Shakespeare in Love, Brazil, Empire of the Sun, Indiana Jones y Star Wars, sir Tom Stoppard logró convertirse en una icónica mezcla entre autor de culto y guionista para los grandes mercados.

El dramaturgo y guionista británico Tom Stoppard, quien logró convertirse en una de las voces más influyentes del teatro contemporáneo de habla inglesa, murió a los 88 años.

Estaba acompañado por su familia, en su casa de Dorset, Inglaterra, según confirmaron sus representantes.

¿Quién era Tom Stoppard?

Nacido en 1937 en Zlín (parte de lo que, por aquel entonces, correspondía a Checoslovaquia), Stoppard llegó a Reino Unido a temprana edad y como refugiado, tras huir del nazismo junto a su madre y su hermano.

Ya instalado en Inglaterra, abandonó el colegio a los 17 años para trabajar como periodista en Bristol.

Desde ahí dio el salto al teatro, primero como crítico y luego como autor, según compila The Guardian.

Su salto a la fama llegó con Rosencrantz and Guildenstern Are Dead (1966), una relectura de Hamlet desde la mirada de dos personajes secundarios.

La obra fue descubierta en el Edinburgh Fringe y luego llegó al National Theatre de Londres y a Broadway, donde consolidó su reputación internacional.

Aunque su base siempre fue el escenario, el público latinoamericano lo pudo conocer, sobre todo, por su trabajo en cine.

Fue coguionista de Brazil (1985), la película de culto de Terry Gilliam, colaboró en el guion de Empire of the Sun (1987), dirigida por Steven Spielberg.

Uno de los mayores reconocimientos de su carrera fue haber ganado el Óscar al Mejor Guion Original por Shakespeare in Love (1998), título también obtuvo la estatuilla a Mejor Película.

Stoppard también fue convocado por grandes estudios para pulir guiones de superproducciones; entre ellas, Indiana Jones and the Last Crusade (1989) y Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith (2005), lo que amplió su llegada a un público mucho más masivo que el del teatro.

En 1990 dirigió la versión cinematográfica de Rosencrantz & Guildenstern Are Dead. Su trabajo obtuvo el León de Oro en el Festival de Venecia por encima de títulos como Goodfellas, de Martín Scorsese, decisión que The Hollywood Reporter recuerda haber resultado “controversial” por aquel entonces.

Sir Tom Stoppard

Además, se hizo de cinco premios Tony a Mejor Obra (cifra récord para un dramaturgo), por títulos como Rosencrantz and Guildenstern Are Dead, Travesties, The Real Thing, The Coast of Utopia y Leopoldstadt.

Entre sus múltiples premios, también yacen un Olivier en Reino Unido, un Globo de Oro y la Orden del Mérito británica.

En vida, Stoppard también fue reconocido por la Corona británica.

En 1978 recibió la distinción de Comendador de la Orden del Imperio Británico (CBE) y en 1997 fue nombrado caballero, pasando a ser Sir Tom Stoppard, en reconocimiento a su aporte al teatro, la literatura y la cultura del Reino Unido.