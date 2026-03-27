Cultura películas

Tom Hanks protagonizará “The Comebacker” con Marielle Heller; Bad Bunny y Colman Domingo negocian sumarse al elenco

Por CNN Chile

27.03.2026 / 14:59

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El actor ganador del Oscar volverá a trabajar con la directora de "Un hermoso día en el vecindario" en la adaptación de un relato de Dave Eggers. Sony Pictures lidera la puja por los derechos del proyecto, que aún no tiene fecha de estreno.

(EFE) – Tom Hanks encabezará el drama deportivo “The Comebacker”, nuevamente bajo la dirección de Marielle Heller, con quien trabajó en “Un hermoso día en el vecindario”. Según informó Variety, Bad Bunny y Colman Domingo están en negociaciones para unirse al reparto.

El filme adapta un relato de Dave Eggers, finalista del Premio Pulitzer, que forma parte de la colección “The Forgetters”.

Adaptación de Eggers y guerra de estudios

La historia sigue a Lionel, un periodista deportivo en decadencia cuya pasión renace gracias a un lanzador que asciende desde las ligas menores. Aunque la obra original se centra en los Gigantes de San Francisco, el guion se ambientaría en los Mets de Nueva York.

El proyecto ha desatado una puja entre estudios por los derechos de producción, con Sony Pictures como el mejor postor. Aún no hay fecha de estreno confirmada.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

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