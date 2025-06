Por su contribución a la industria del cine: Tom Cruise será galardonado con un Oscar honorario

El actor Tom Cruise recibirá un premio Oscar honorario por sus contribuciones al mundo del cine.

La Academia anunció en un comunicado que Cruise será parte de quienes recibirán el premio en los Governors Awards. También serán homenajeados/as Debbie Allen, Wynn Thomas y Dolly Parton (Premio Humanitario Jean Hersholt).

El premio humanitario -también es una estatuilla del Oscar- es otorgado “a una persona en las artes y las ciencias cinematográficas cuyos esfuerzos humanitarios han dado crédito a la industria al promover el bienestar humano y contribuir a rectificar las desigualdades”.

“Debbie Allen es una coreógrafa y actriz pionera, cuyo trabajo ha cautivado a generaciones y ha trascendido géneros. El increíble compromiso de Tom Cruise con nuestra comunidad cinematográfica, con la experiencia teatral y con la comunidad de especialistas nos ha inspirado a todos”, señalaron.

Presenting the 16th annual Governors Awards honorees:

• Debbie Allen

• Tom Cruise

• Wynn Thomas

• Dolly Parton (Jean Hersholt Humanitarian Award)

The 16th annual Governors Awards will be held on November 16, 2025. pic.twitter.com/V8UFtJE2LB

— The Academy (@TheAcademy) June 17, 2025