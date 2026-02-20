Matteo Bocelli causó furor en la Gala de Viña 2026: Así reaccionaron las redes a su paso por la alfombra roja

El cantante italiano, hijo de Andrea Bocelli, deslumbró en la alfombra roja del Sporting Club y sus declaraciones sobre Chile desataron una ola de comentarios entre los cibernautas, que destacaron su carisma y cercanía.

La aparición de Matteo Bocelli en la Gala del Festival de Viña del Mar 2026 se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.

El cantante de 28 años, hijo del tenor Andrea Bocelli, interactuó con la prensa en la alfombra roja del Sporting Club y sus palabras no tardaron en viralizarse. “Significa muchísimo… Estoy muy honrado de volver a Chile, así, al festival y espero poder dar otra vez una performance de emociones positivas”, afirmó visiblemente emocionado.

Mira acá algunas de las reacciones que dejó la aparición del artista:

Llegó Matteo Bocelli y se cayó el Sporting, Viña y todo lo demás jajajajaja 🤭🤭🤭🤭🙊🙊🙊🙊🙊👏👏👏👏#GalaViña2026 pic.twitter.com/YaoPpMU7nJ — Cristian Retamales (@CristianReta03) February 21, 2026

YO PUTEANDO EL TRAJE SÚPER ABURRIDO HASTA QUE VI QUR ERA MATEO BOCELLI, TE AMO #GalaViña2026 pic.twitter.com/sXBnc4yVju — ݁josefa (@beombones) February 21, 2026

pasaron nico ruiz y matteo bocelli … déjenlos hasta que termine la gala pls #GalaViña2026 pic.twitter.com/C3xL1lXjdA — 🐰 (@cnneja) February 21, 2026

Trayectoria y vínculo con Chile

Bocelli, que ha desarrollado su carrera en la frontera entre el pop y la balada, saltó a la fama internacional en 2018 con el dueto Fall On Me junto a su padre.

En 2023 consolidó su etapa solista con el álbum Matteo, que incluye colaboraciones con Ed Sheeran. Su conexión con el país comenzó en Viña 2024, cuando acompañó a su padre en el escenario de la Quinta Vergara, y meses después debutó en solitario en el Movistar Arena.

En esta edición, debuta por primera vez como solista en el certamen, lo que generó altas expectativas entre sus seguidores chilenos, quienes en redes sociales no escatimaron en elogios: “Que lo cuiden”, “Ídolo”, “Qué caballero”, fueron algunos de los comentarios que marcaron tendencia.