Thom Yorke dice que “absolutamente no” tocaría en Israel

El cantante de Radiohead dijo además que Eurovision no debería considerar la participación israelí. Todo esto luego de las críticas que recibió la banda en 2017 cuando se presentó en Tel Aviv en medio de las acciones israelíes en Cisjordania.

(CNN) – El cantante de Radiohead, Thom Yorke, dijo que ya no actuará en Israel después de que la banda fuera objeto de escrutinio por tocar en Tel Aviv en 2017.

En una entrevista con el periódico británico The Sunday Times, realizada antes de que se acordara el alto el fuego entre Israel y Hamás, Yorke dijo que “absolutamente no” actuaría en Israel.

“No me gustaría estar a 8.000 kilómetros del régimen de Netanyahu, pero Jonny tiene raíces allí”, dijo a la publicación, en referencia al guitarrista principal de Radiohead, Jonny Greenwood.

CNN se está comunicando con la oficina del primer ministro israelí para solicitar comentarios.

Greenwood le dijo al Sunday Times que estaba “cortésmente” en desacuerdo con Yorke.

“Yo diría que es más probable que el gobierno recurra al boicot y diga: ‘Todos nos odian; deberíamos hacer exactamente lo que queremos’. Lo cual es mucho más peligroso”, dijo Greenwood.

Greenwood dijo que lo único que le avergüenza es haber metido a sus compañeros en este lío. Añadió: “Pero no me avergüenzo de trabajar con músicos árabes y judíos. No puedo disculparme por ello”.

Radiohead fue criticado por actuar en Tel Aviv durante su gira mundial “A Moon Shaped Pool”, que duró entre 2016 y 2018. En ese momento, la organización Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) instó a Radiohead a boicotear a Israel por su conducta en Cisjordania y Jerusalén Este.

El año pasado, Yorke se quitó la guitarra y abandonó el escenario durante su concierto en solitario en Melbourne, Australia, después de ser abucheado por un manifestante pro palestino.

Radiohead pronto comenzará su primera gira en siete años, con conciertos por toda Europa en noviembre y diciembre. Cuando The Sunday Times le preguntó si le preocupaba que esta gira pudiera ser blanco de manifestantes, Yorke respondió: “¿Estás bromeando?”.

“Pero no les importamos. Se trata de publicar algo en Instagram sobre algo dramático”, declaró a The Sunday Times.

Yorke dijo que no creía que se debiera permitir que Israel participara en el Festival de la Canción de Eurovisión, pero añadió: “Pero no creo que Eurovisión deba participar. Entonces, ¿qué sé yo?”.

Eurovisión es un importante concurso musical internacional anual en el que participan países de la Unión Europea de Radiodifusión. Israel participa en el certamen desde 1973 y las peticiones de exclusión se han intensificado tras la guerra en Gaza.