Ozzy Osbourne, pionero de los reality shows: Cómo “The Osbournes” cambió la relación de los famosos con la TV

La televisión cambió para siempre en 2002, cuando Ozzy Osbourne, el ícono de Black Sabbath, dejó entrar cámaras a su hogar. "The Osbournes" marcó uno de los primeros casos en los que una celebridad consagrada decidía mostrar su vida cotidiana con una mirada más íntima al público. Y anticipó fenómenos tan masivos como "Keeping Up With The Kardashians".

(CNN) — Ozzy Osbourne fue una figura clave en la creación del heavy metal, pero su influencia no se limitó solo a la música.

El músico, fallecido este martes a los 76 años, también dejó una huella profunda en la televisión de realidad.

De hecho, se podría argumentar —para bien o para mal— que Osbourne y su familia allanaron el camino para fenómenos como el de las Kardashian.

En 2002, cuando MTV estrenó The Osbournes, la idea de ver a celebridades participando en programas de telerrealidad aún no era habitual.

Para entonces, la carrera musical de Osbourne ya no estaba en su punto más alto, pero junto a su esposa Sharon decidió abrir las puertas de su casa y compartir su vida privada junto a sus hijos adolescentes, Jack y Kelly, y sus adoradas mascotas.

La audiencia se encariñó rápidamente con la familia, tan divertida como intrigante.

Era una faceta completamente distinta del artista apodado “El Príncipe de las Tinieblas”, famoso por sus impactantes presentaciones en vivo, incluido el ya legendario episodio en el que mordió la cabeza de un murciélago.

En el programa, Osbourne se mostraba como un padre hogareño y desorientado, que solía deambular por la casa gritando con fuerza: “¡Sharon!”.

La serie también abordó momentos difíciles, como el diagnóstico de cáncer de colon de Sharon en 2002 y el accidente en cuatrimoto que sufrió Ozzy en 2004.

The Osbournes marcó uno de los primeros casos en los que una celebridad consagrada decidía mostrar su vida cotidiana con una mirada más íntima al público. El éxito fue tal, que otras cadenas intentaron replicar la fórmula de inmediato.

Pocos meses después, E! lanzó The Anna Nicole Show, y MTV estrenó Newlyweds: Nick and Jessica, con los cantantes entonces casados Nick Lachey y Jessica Simpson como protagonistas.

Del fenómeno a la sobreexposición de las estrellas

En los años siguientes, la televisión norteamericana se llenó de programas que siguieron la fórmula iniciada por The Osbournes.

En 2005, se estrenaron varios shows que profundizaron esta tendencia, como Britney and Kevin: Chaotic en UPN, con la cantante Britney Spears y su entonces esposo Kevin Federline; Meet the Barkers, protagonizado por Travis Barker, baterista de Blink-182, y su esposa de entonces, Shanna Moakler, en MTV; Hogan Knows Best, con el luchador Hulk Hogan y su familia en VH1; Run’s House, centrado en Rev. Run del grupo de rap Run-DMC y su entorno familiar; y Being Bobby Brown, de Bravo, que mostró la vida matrimonial de los cantantes Bobby Brown y Whitney Houston.

Con el tiempo, tanto el interés del público como el entusiasmo de los Osbourne por compartir su vida privada comenzaron a disminuir.

“El nivel de éxito que tuvo ese programa fue demasiado”, confesó Ozzy Osbourne a la revista NME, en 2020.

“Tuve que bajarme del auto. Le dije a Sharon: ‘No me gusta cómo me hace sentir, y no soporto tener malditos camarógrafos en mi casa’. No me arrepiento de haberlo hecho, pero no lo volvería a hacer. La gente me decía: ‘¿No te preocupa perder fans?’ Y yo respondía: ‘No me preocupa perder fans, me preocupa perder la maldita cabeza’”.

Tras conocerse la noticia de su muerte, el exejecutivo de MTV, Van Toffler, reflexionó sobre el papel de Osbourne como pionero de la telerrealidad.

“¡El lenguaje! Tuvimos que censurar tanto del diálogo…”, recordó, en conversación con Variety. “Esa censura se volvió parte esencial del show: cómo se hacía, con qué frecuencia se hacía. Y no estábamos exagerando, era real”.

Toffler agregó: “Era totalmente incorrecto… pero a la vez, no se parecía a nada que estuviera en televisión”.