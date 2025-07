“Nunca deja de sorprender”: La emoción de los hijos y nietos de Ozzy Osbourne en su último concierto, días antes de su muerte

Días antes del fallecimiento del ícono de Black Sabbath, sus hijos Kelly y Jack compartieron mensajes de admiración y orgullo por su despedida musical en Birmingham.

Días antes de que se confirmara la muerte de Ozzy Osbourne este martes, a los 76 años, su familia compartió en redes sociales mensajes emotivos relacionados con la que fue la última presentación pública del músico en su ciudad natal, Birmingham.

Se trata de Kelly (40) y Jack (39) Osbourne, dos de los tres hijos que la estrella tuvo junto a su segunda esposa, Sharon Osbourne (72).

A principios de los años 2000, la familia alcanzó fama internacional tras el estreno del reality The Osbournes en MTV, que mostraba su vida cotidiana.

Desde entonces, Kelly ha cultivado una carrera como personalidad de televisión en Estados Unidos.

Por su parte, Jack se ha enfocado en la producción y ha destacado como rostro de programas relacionados con lo paranormal y documentales.

Las últimas palabras que dedicaron a su padre en público

El pasado 5 de julio, Ozzy se presentó por última vez en el escenario junto a los integrantes originales de Black Sabbath, en un concierto especial titulado Back to the Beginning.

Sentado en un trono negro, debido a sus problemas de movilidad, el artista británico interpretó un set breve pero simbólico, frente a miles de fanáticos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kelly Osbourne (@kellyosbourne)

Días después, Kelly hizo una publicación en Instagram con imágenes del concierto y un mensaje cargado de emoción:

“Decir que lo de ayer fue mágico sería quedarse corta. No puedo ni escribir esto sin que se me caigan las lágrimas. Gracias a todos los que vinieron a apoyar a mi papá. Gracias a los fans, porque sin ustedes no somos nada”, escribió.

“¡Mi papá tuvo su momento bajo el sol! Pudo decir gracias y adiós de la forma más hermosa. #OzzyForever #BlackSabbath #BackToTheBeginning”, agregó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jack Osbourne (@jackosbourne)

Por su parte, Jack Osbourne compartió un video en el que se ve a sus hijas observando impresionadas a Ozzy en el escenario, con la frase: “Nunca deja de sorprender. Siguen hipnotizadas por su abuelo“.