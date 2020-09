Este miércoles se confirmó que la serie The Mandalorian estrenará su segunda temporada el próximo 30 de octubre.

La serie, que está basada en el universo de Star Wars y es protagonizada por Pedro Pascal, alcanzó a completar el rodaje de sus nuevos episodios el 8 de marzo, justo antes de las medidas de confinamiento por la pandemia.

La segunda temporada, al igual que la primera, estrenará sus capítulos de manera semanal y mostrará la continuación de la travesía del mandaloriano junto a baby Yoda.

Además, se confirmó las apariciones del cazarrecompensas Boba Fett, encarnado por Temuera Morrison, Ahsoka Tano, interpretada por Rosario Dawson y el actor Michael Biehn como un personaje desconocido.

El estreno se realizará a través de Disney+, que estará disponible para Latinoamérica el 17 de noviembre, casi dos semanas después del retorno de la serie.

This is the day. New episodes start streaming Oct. 30 on #DisneyPlus. #TheMandalorian pic.twitter.com/HFQSGipZAq

— Disney+ (@disneyplus) September 2, 2020