The Life of a Showgirl: ¿Qué canciones tendrá el nuevo álbum de Taylor Swift y dónde se podrá escuchar?

Revisa todos los detalles del nuevo disco de la estadounidense.

The Life of a Showgirl, será uno de los discos más cortos de la carrera de Swift, con una duración total de 40 minutos y 40 segundos.

Incluirá doce canciones y una colaboración inédita con Sabrina Carpenter, voz tras hits como Espresso y Tears, y quien, además, fuera su telonera en los conciertos en Latinoamérica de su Eras Tour.

¿Qué canciones incluirá el nuevo disco de Taylor Swift?

The Fate of Ophelia Elizabeth Taylor Opalite Father Figure Eldest Daughter Ruin The Friendship Actually Romantic Wi$h Li$t Wood CANCELLED! Honey The Life of a Showgirl (feat. Sabrina Carpenter)

¿Dónde se podrá escuchar The Life of a Showgirl ?

El lanzamiento será simultáneo en plataformas de streaming como Spotify, Apple Music, Amazon Music y YouTube Music.

En el plano físico, se podrá adquirir a través de ediciones en formato vinilo, CD y cassette, en diversas variantes publicadas en el sitio web oficial de la cantante.

Siguiendo la línea que ha definido sus lanzamientos anteriores, se espera que Swift complemente el estreno con videos acompañados de las letras de cada canción en su cuenta oficial de YouTube.