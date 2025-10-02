Cultura cultura

The Life of a Showgirl: ¿Qué canciones tendrá el nuevo álbum de Taylor Swift y dónde se podrá escuchar?

Por CNN Chile

02.10.2025 / 16:55

{alt}

Revisa todos los detalles del nuevo disco de la estadounidense.

The Life of a Showgirl, será uno de los discos más cortos de la carrera de Swift, con una duración total de 40 minutos y 40 segundos.

Incluirá doce canciones y una colaboración inédita con Sabrina Carpenter, voz tras hits como Espresso Tears, y quien, además, fuera su telonera en los conciertos en Latinoamérica de su Eras Tour.

¿Qué canciones incluirá el nuevo disco de Taylor Swift?

  1. The Fate of Ophelia
  2. Elizabeth Taylor
  3. Opalite
  4. Father Figure
  5. Eldest Daughter
  6. Ruin The Friendship
  7. Actually Romantic
  8. Wi$h Li$t
  9. Wood
  10. CANCELLED!
  11. Honey
  12. The Life of a Showgirl (feat. Sabrina Carpenter)

¿Dónde se podrá escuchar The Life of a Showgirl ?

El lanzamiento será simultáneo en plataformas de streaming como Spotify, Apple Music, Amazon Music y YouTube Music.

En el plano físico, se podrá adquirir a través de ediciones en formato vinilo, CD y cassette, en diversas variantes publicadas en el sitio web oficial de la cantante.

Siguiendo la línea que ha definido sus lanzamientos anteriores, se espera que Swift complemente el estreno con videos acompañados de las letras de cada canción en su cuenta oficial de YouTube.

DESTACAMOS

Cultura The Life of a Showgirl: ¿A qué hora se lanza el nuevo disco de Taylor Swift en Chile y Latinoamérica?

LO ÚLTIMO

Cultura “No es pornografía infantil”: Juez rechaza nuevamente demanda contra Nirvana por portada de álbum "Nevermind"
Festival de la Cultura Vitacura 2025: Actividades gratuitas de arte, cine, música y teatro este 24 y 25 de octubre
Gerente General de Blue Express detalla la inversión de US$100 millones en el país
Descienden las temperaturas en la zona centro del país. Revisa el pronóstico para tu ciudad
"Merece verdad y justicia": Boric urge avance en caso de Julia Chuñil tras presunta escucha que revela que habría sido "quemada"
Las cifras y reacciones que dejó el Presupuesto 2026 anunciado por Gabriel Boric | CNN Prime