En el mundo post apocalíptico de The Last of Us, un virus convirtió a parte importante de la humanidad en una especie de zombies que acorralaron a los sobrevivientes a vivir aislados. Mientras tanto, en el mundo real del 2020, el coronavirus desestabilizó al planeta obligándonos a tomar medidas extremas para combatirlo. Y esta pandemia global es la que frenó el desarrollo de la esperada secuela.

Así lo informaron desde Naughty Dog, el estudio a cargo del desarrollo del videojuego exclusivo de PlayStation, a través de su cuenta de Twitter, donde confirmaron que el lanzamiento se retrasará indefinidamente. Originalmente se pensaba estrenar a fines de mayo de este año.

“El lanzamiento de The Last of Us Part II ha sido pospuesto. Estamos seguros que esta noticia es tan decepcionante para ustedes como para nosotros”, comenzaron diciendo.

En la misma línea, detallaron que “la buena noticia es que estamos cerca de terminar el desarrollo de TLOUII. Estamos trabajando para reparara algunos bugs (errores)”.

“Sin embargo, incluso si terminamos el juego, estamos enfrentando una realidad que se escapan a las logísticas de nuestro control“, añadieron junto con explicar que “esto significa retrasar el juego hasta que podamos resolver estos problemas de logística”.

Finalmente, desean que “todos ustedes y sus familias se encuentren a salvo. Gracias por ser fans increíbles y su apoyo”.

Los empleados de Naughty Dog, compañía establecida en Estados Unidos, se encuentran trabajando desde casa en cuarentena.