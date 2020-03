La banda de rock alternativo The Killers, está de regreso con nuevo material: Imploding the Mirage.

El disco fue grabado en Los Ángeles, Las Vegas y Park City (Utah), y cuenta con la producción de Shawn Everett y Jonathan Rado de Foxygen, junto a los propios Killers. Además, es el primer trabajo escrito y grabado por el grupo desde que dejó su natal Las Vegas.

Este nuevo material contará con una interesante lista de colaboraciones, que van desde Lindsey Buckingham, kd lang, Weyes Blood, Adam Granduciel (War On Drugs), Blake Mills, and Lucius. Estará disponible el próximo 29 de mayo

El grupo liderado por Brandon Flowers, junto con la salida de este LP ya tiene programada una gira que comenzará el próximo 26 de mayo en Reino Unido y anuncia tour por USA.

El primer single de este nuevo material se llama “Caution” y acaba de ser lanzado en plataformas digitales.

The Killers cuenta con cerca de veinte años de carrera, donde han lanzado hasta la fecha cinco larga duración. Han sido nominados a los premiso Grammys, Bilboard y ganadores de ASCAP Awards, Brit Awards, MTV Music, MTV Music Europe, NME Awards, entre otros. Han logrado éxitos planetarios con canciones como “Mr. Brighside”, “Somebody Told Me”, “All These Things That I´ve Done”, “Smile Like You Mean It”, por nombrar solo algunos.