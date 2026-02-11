The Cardigans rindió homenaje a Violeta Parra con versión en sueco y español de “Gracias a la vida”

En su presentación en el Teatro Caupolicán, la banda europea incorporó una reversión del clásico de Violeta Parra en sueco y español, un gesto que ya había realizado en visitas anteriores al país.

La noche del martes, The Cardigans oficializó su retorno a Chile con una presentación en el Teatro Caupolicán de Santiago.

Uno de los momentos más destacados de la noche tuvo lugar cerca de la mitad del concierto, el grupo liderado por Nina Persson sumó a su repertorio una versión de Gracias a la vida, canción compuesta por Violeta Parra y lanzada en 1966.

De acuerdo con el registro de la presentación, Persson inició la interpretación en sueco y luego continuó en español. El momento llegó justo después de la interpretación de For What It’s Worth, antes de retomar el tramo final del show con canciones del repertorio propio de la banda.

El gesto se inscribe en una práctica que The Cardigans ya había mostrado en Chile con anterioridad.

En marzo de 2019, durante su concierto en la Cúpula Multiespacio, la banda también interpretó el tema con un comienzo en sueco y un cierre en español.

Nina Persson, vocalista de The Cardigans, interpretando en sueco y en español “Gracias a la Vida” de Violeta Parra durante su concierto en Teatro Caupolicán 🇨🇱 🇸🇪 @SwedeninChile @EmbSueciaChile pic.twitter.com/U48TSHi4Ve — Poirot Escovedo (@poirotes) February 11, 2026

Ese mismo año, el grupo repitió la versión en su paso por el festival REC (Rock en Conce), en Concepción, donde el homenaje fue reportado como parte del set presentado ante el público del Parque Bicentenario.

La relación de The Cardigans con Chile incluye, además, su debut en el país en noviembre de 2015, cuando participaron del festival Primavera Fauna.

Posteriormente, regresaron en 2019 con presentaciones en Santiago y Concepción.

Este año, en tanto, el reencuentro se concretó nuevamente en el Teatro Caupolicán, con Dënver como número de apertura.