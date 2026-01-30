Cultura cine

The Beatles: Revelan las primeras imágenes de los actores que interpretarán a la banda en sus películas

Por Miguel Buksdorf

30.01.2026 / 17:30

Las cuatro películas dirigidas por Sam Mendes llegarán a los cines en abril de 2028 y estarán protagonizadas por Harris Dickinson, Paul Mescal, Joseph Quinn y Barry Keoghan.

El Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA) reveló las primeras imágenes de los actores que darán vida a The Beatles en su próximo estreno The Beatles A Four-Film Cinematic Event.

Este evento promete ser innovador en el mundo del cine, puesto que el día del estreno se lanzaran cuatro filmes en simultáneo, cada una centrada en un miembro de la banda británica.

Las postales se dieron a conocer cuando el LIPA las escondió en su establecimiento y los estudiantes de este, las encontraron.

¿Qué sabemos del elenco?

El elenco está conformado por un grupo de actores que interpretará a los integrantes de la legendaria banda.

  • Harris Dickinson como John Lennon.
  • Paul Mescal como Paul McCartney.
  • Joseph Quinn como George Harrison.
  • Barry Keoghan como Ringo Starr.
A la izquierda Harris Dickinson como John Lennon y a la derecha, Paul Mescal será Paul McCartney. (@thebeatles en X)

A la izquierda Harris Dickinson como John Lennon y a la derecha, Paul Mescal, quien interpretará a Paul McCartney. (@thebeatles en X).

A la izquierda Joseph Quinn, quien tendrá el rol de George Harrison y a la derecha, Barry Keoghan como Ringo Starr. (@thebeatles en X)

A la izquierda Joseph Quinn, quien tendrá el rol de George Harrison y a la derecha, Barry Keoghan como Ringo Starr. (@thebeatles en X)

Las piezas audiovisuales tienen su estreno agendado para el 7 de abril del 2028, donde los fanáticos podrán disfrutar de los cuatro filmes dirigidos por Sam Mendes.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de LIPA Liverpool (@lipaliverpool)

Helena Bonham Carter y Chris Messina serán parte de la cuarta temporada de "The White Lotus"
