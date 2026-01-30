The Beatles: Revelan las primeras imágenes de los actores que interpretarán a la banda en sus películas

Las cuatro películas dirigidas por Sam Mendes llegarán a los cines en abril de 2028 y estarán protagonizadas por Harris Dickinson, Paul Mescal, Joseph Quinn y Barry Keoghan.

El Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA) reveló las primeras imágenes de los actores que darán vida a The Beatles en su próximo estreno The Beatles A Four-Film Cinematic Event.

Este evento promete ser innovador en el mundo del cine, puesto que el día del estreno se lanzaran cuatro filmes en simultáneo, cada una centrada en un miembro de la banda británica.

Las postales se dieron a conocer cuando el LIPA las escondió en su establecimiento y los estudiantes de este, las encontraron.

¿Qué sabemos del elenco?

El elenco está conformado por un grupo de actores que interpretará a los integrantes de la legendaria banda.

Harris Dickinson como John Lennon.

Paul Mescal como Paul McCartney.

Joseph Quinn como George Harrison.

Barry Keoghan como Ringo Starr.

Las piezas audiovisuales tienen su estreno agendado para el 7 de abril del 2028, donde los fanáticos podrán disfrutar de los cuatro filmes dirigidos por Sam Mendes.

