The Beatles anuncian “Anthology 2025”: Incluirá remasterización, libro, mini documental en Disney+ y “volumen 4” de rarezas

La banda confirmó el regreso de su emblemática serie con un nuevo libro, un álbum que incluye 13 grabaciones nunca publicadas y un episodio adicional exclusivo para streaming.

El proyecto ‘The Beatles Anthology’ regresará en 2025 con una amplia revisión que incluirá un nuevo libro conmemorativo, un álbum con material inédito y un episodio documental restaurado y ampliado. La confirmación llegó después de que Paul McCartney publicara un mensaje críptico en sus redes sociales que anticipaba el relanzamiento.

La serie original, que debutó en 1995 con ‘Anthology 1’, acompañada de un documental de ocho episodios y los últimos temas grabados con los tres miembros sobrevivientes —‘Real Love’ y ‘Free as a Bird’—, se complementará ahora con un nuevo episodio número nueve. Este incluirá imágenes inéditas de McCartney, George Harrison y Ringo Starr reunidos entre 1994 y 1995, y estará disponible de forma exclusiva en Disney+ a partir del 26 de noviembre.

Material musical remasterizado y ampliado

Según reportó NME, junto con el documental, se relanzará ‘The Anthology Music Collection’, una compilación originalmente curada por George Martin y ahora remasterizada por su hijo, Giles Martin. La edición constará de tres álbumes dobles, e incorporará un nuevo ‘Anthology 4’ con trece demos y grabaciones de sesión nunca antes publicadas. También incluirá nuevas mezclas de ‘Free As A Bird’ y ‘Real Love’.

La colección estará disponible en formato digital, así como en una edición de lujo de 12 vinilos de 180 gramos y una caja de 8 CD, cuyo lanzamiento está programado para el 21 de noviembre.

Adicionalmente, se publicará ‘The Beatles Anthology Book – 25th Anniversary Edition’ el 14 de octubre. Según un comunicado, el libro recoge “memorias honestas, íntimas y reveladoras” de los cuatro Beatles sobre la trayectoria del grupo, junto con testimonios de colaboradores clave como Neil Aspinall, George Martin y Derek Taylor. La edición incluirá más de 1.300 fotografías, documentos y obras de arte procedentes del archivo personal de la banda.

El lanzamiento original de ‘Anthology’ ya había dejado entrever la existencia de ‘Now And Then’, un tema compuesto por John Lennon en 1978 que, tras años de desarrollo tecnológico, recibió un lanzamiento oficial en 2023 gracias al uso de inteligencia artificial aplicada por McCartney y Starr.