“Boîte Bijoux” en Teatro Nescafé: Fechas, horarios y entradas para el homenaje a los hermanos Vidiella

La obra es protagonizada por Daniel Alcaíno y Magdalena Max-Neef, con dirección de Rodrigo Bastidas. Su puesta en escena aborda la historia de Eliana y Tomás Vidiella, vinculando el relato con “Cabaret Bijoux”.

El Teatro Nescafé de las Artes estrenará Boîte Bijoux, un montaje que reconstruye pasajes de la vida y el trabajo artístico de Eliana y Tomás Vidiella, con foco especial en su vínculo creativo y en la huella que dejó Cabaret Bijoux.

Contará con temporada en Santiago desde el jueves 23 de abril hasta el domingo 3 de mayo, con funciones de jueves a sábado a las 20:00 horas y domingos a las 19:00.

La obra está protagonizada por Daniel Alcaíno, en el papel de Tomás Vidiella, y Magdalena Max-Neef, como Eliana Vidiella. Cuenta con la dirección de Rodrigo Bastidas, quien también firma la dramaturgia junto a Max-Neef.

El montaje se vincula con Cabaret Bijoux, obra asociada a Tomás Vidiella, estrenada en 1976 en el entonces Teatro Hollywood.

En esta nueva pieza, el relato se organiza en torno a distintos ejes: la dinámica entre los hermanos, el proceso de creación escénica y el universo del cabaret como marco narrativo.

Dentro del elenco se incluye, además, a Claudio Olate, Claudio Castellón, Javiera Wayne, Blue Mary, Marianne Lukacs y Valentina Catalán, junto a un grupo de bailarines. La coreografía está a cargo de Conny Azúa, y el diseño escenográfico e iluminación corresponde a Patricio Pérez.

La realización del vestuario se trabajó con Fundación Fibra y un equipo de costura integrado por 10 mujeres emprendedoras de Cerro Navia, en un proceso asociado a la confección del montaje.

Entradas y valores

La obra está indicada para mayores de 14 años.

Las entradas se venden por Ticketmaster y también en boletería del teatro.

Los valores informados van de $19.000 a $35.000, sin considerar el cargo por servicio.