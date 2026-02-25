Teatro Municipal de Santiago celebra el centenario de Gabriel García Márquez con una exposición fotográfica inmersiva

En el marco del centenario de Gabriel García Márquez, el Teatro Municipal de Santiago ofrecerá un concierto fotográfico inmersivo, "Reflejos de Macondo", como homenaje a "Cien años de soledad".

En el marco del centenario del Premio Nobel de Literatura de Gabriel García Márquez, el Teatro Municipal de Santiago realizará un concierto fotográfico inmersivo inspirado en su célebre libro Cien años de soledad.

La exitosa obra, que cumple 60 años desde su publicación, será celebrada los días 6 y 7 de marzo con un evento inmersivo titulado Reflejos de Macondo, bajo una puesta en escena intimista y onírica que permitirá sumergirse en la historia de la familia Buendía a través de los sentidos.

Además, la pianista española María José de Bustos interpretará doce piezas representativas de los personajes del universo macondiano. A ello se suman los sugestivos retratos del fotógrafo colombiano Óscar Perfer, que cobran vida mediante voces en off que relatan pasajes de la novela, junto a un magistral juego de luces a cargo de Giovanny López.

Esta apuesta multidisciplinaria ha recorrido con éxito escenarios en Colombia, Corea del Sur y México. Su extenso programa contempla obras como el Preludio, Op. 28, n.º 4, de F. Chopin, en representación del patriarca del clan, José Arcadio Buendía; el Allegro bárbaro, de B. Bartók, para personificar al aguerrido coronel Aureliano Buendía; y el Estudio n.º 2, Op. 76, de J. Sibelius, que refleja la tumultuosa vida de Remedios Moscote, marcando el fin de su estirpe.

“Por su enorme belleza estética y profunda emotividad, Reflejos de Macondo es uno de los espectáculos imperdibles de la Temporada 2026. Su combinación sonora y visual permite activar los sentidos, adentrarse en las muchas vidas de los Buendía y, finalmente, celebrar uno de los más grandes tesoros literarios de nuestra región. Así es que los invitamos a acompañarnos en el estreno nacional de esta obra, una oportunidad única para ver la música y escuchar las imágenes”, señaló Carmen Gloria Larenas, directora general del Teatro Municipal de Santiago.

Las coordenadas del evento

Este espectáculo contará con un programa diferente en cada función. Quienes asistan ambos días podrán acceder a un descuento especial. Más información en www.municipal.cl