“He estado llorando de alegría”: La emotiva carta con la que Taylor Swift anunció que al fin es dueña de toda su música

A través de un mensaje escrito a mano, la artista confirmó que, tras una ardua lucha, logró comprar todas las grabaciones, videos musicales y material inédito que ha producido durante sus casi 20 años de carrera.

Taylor Swift confirmó este viernes que se ha convertido en la propietaria total de toda su música grabada, incluyendo sus discos, videos musicales y material inédito, tras casi 20 años de esfuerzos.

La cantante estadounidense compartió la noticia con sus fans a través de una carta escrita a mano, donde expresó la emoción y el alivio que le produjo este logro, describiéndolo como un momento “de dulce victoria”.

“Todo lo que siempre quise fue la oportunidad de trabajar lo suficientemente duro para, algún día, poder comprar mi música directamente, sin ataduras, sin socios, con plena autonomía”, escribió la artista en su mensaje.

Swift agradeció a su equipo, así como a Shamrock Capital, la firma de inversión que le facilitó la compra de su catálogo musical, resaltando que la operación fue realizada con transparencia y respeto mutuo.

El anuncio marca un hito en la carrera de la intérprete de Cruel Summer, Blank Space y Love Story, quien en los últimos años se había dedicado a regrabar sus primeros álbumes bajo el sello Taylor’s Version, tras la venta de los derechos de sus grabaciones originales.

Estos relanzamientos han sido bien recibidos tanto por la crítica como por sus fanáticos, y han impulsado una nueva discusión en la industria musical sobre la propiedad intelectual y los derechos de los artistas sobre sus obras.

¿Y qué pasa con los discos que no alcanzaron a contar con su propia Taylor’s Version?

La estrella de 34 años también abordó de forma específica el estado actual de su disco Reputation (2017) y de su álbum debut homónimo (2006), dos proyectos que ocupan un lugar destacado en su catálogo.

Respecto a Reputation, Swift explicó que solo ha grabado algunas canciones del álbum, y señaló que este disco está profundamente ligado a un momento muy específico de su vida y que ha tenido dificultades para encontrar la motivación adecuada para reinterpretarlo.

“Toda esa rebeldía, esa venganza para ser entendida mientras me sentía deliberadamente incomprendida, esa esperanza desesperada, esa oscuridad vergonzosa y traviesa… Para ser honesta, es el único álbum de esos primeros seis que pensé que no podría mejorarse regrabándolo”, afirmó.

A pesar de esto, Swift explicó que, en algún momento, liberará las canciones inéditas que forman parte de ese proyecto musical. Sin embargo, quiso dejar claro que, si decide regrabarlo, será únicamente como “una celebración” y no desde un lugar de tristeza o nostalgia.

Por otro lado, explicó que ya regrabó por completo su álbum debut, Taylor Swift (2006), y expresó su entusiasmo por el resultado final. “Realmente me encanta cómo suena ahora”, aseguró.

La cantante concluyó su mensaje destacando que esta victoria no solo es personal, sino que ha servido de inspiración para otros artistas que luchan por recuperar los derechos de su trabajo. “Cada paso que dimos contó y nos trajo hasta aquí”, subrayó Swift.

Traducción de la carta completa publicada por Taylor Swift

“Hola.

Estoy intentando juntar mis pensamientos en algo coherente, pero ahora mismo mi mente es solo una sucesión de imágenes. Una oleada de recuerdos de todas las veces que soñé con esto, lo deseé y recé por una oportunidad para poder contarles esta noticia. Todas las veces que estuve tan cerca, intentando alcanzarlo, solo para verlo desvanecerse. Casi dejé de pensar que esto podría suceder alguna vez, después de 20 años de esperar mientras la zanahoria estaba delante y luego era retirada. Pero todo eso ya quedó atrás. Desde que supe que esto realmente estaba pasando, he estado llorando de alegría en intervalos aleatorios. Realmente puedo decir estas palabras:

Toda la música que he hecho… ahora me pertenece… a mí.

Y todos mis videos musicales.

Todas las películas de conciertos.

El detrás de cámaras y la fotografía.

Las canciones inéditas.

Los recuerdos. La magia. La locura.

Toda la obra de mi vida.

Decir que este es un momento dulce de victoria es ser bastante comedida. Para mis fans, ustedes saben lo importante que esto ha sido para mí – tanto que meticulosamente regrabé y lancé cuatro de mis álbumes, llamándolos Taylor’s Version. El apoyo apasionado que le dieron a estos álbumes y la historia de éxito que convirtieron en The Eras Tour es la razón por la que pude comprar de nuevo mi música. No puedo agradecerles lo suficiente por ayudarme a reunirme con este arte al que he dedicado mi vida, pero que nunca había poseído hasta ahora.

Todo lo que siempre quise fue la oportunidad de trabajar lo suficientemente duro para, algún día, poder comprar mi música directamente, sin ataduras, sin socios, con plena autonomía. Estaré eternamente agradecida con el equipo de Shamrock Capital por ser las primeras personas que me ofrecieron esto. La forma en que manejamos cada interacción fue honesta, justa y respetuosa. Para ellos fue un negocio, pero para mí fue la oportunidad de reunirme con mi trabajo pasado, mis recuerdos y décadas de sueños. Estoy infinitamente agradecida. Mi equipo lo es todo para mí, y el equipo de Shamrock merece también mucho crédito en todo esto.

Lo sé, lo sé. ¿Qué pasa con Rep TV? Con total transparencia: ni siquiera he abierto una cuarta parte de ese proyecto. El álbum Reputation fue tan específico para ese momento de mi vida, que cada vez que intentaba revisitarlo, encontraba un punto de parada. Toda esa rebeldía, esa venganza para ser entendida mientras me sentía deliberadamente incomprendida, esa esperanza desesperada, esa oscuridad vergonzosa y traviesa. Para ser honesta, es el único álbum de esos primeros seis que pensé que no podría mejorarse regrabándolo. No la música, ni los videos, ni las visuales. Así que lo sigo posponiendo. Habrá un momento para mostrarles las canciones inéditas de ese álbum también. Ya he regrabado por completo mi álbum debut, y realmente me encanta cómo suena ahora. Esos dos álbumes aún pueden tener su momento para resurgir cuando sea el momento adecuado, de una manera que nos emocione a todos. Pero si eso sucede, no será desde un lugar de tristeza y añoranza, o de lo que me hubiera gustado que fuera. Solo será una celebración ahora.

Me conmueven profundamente las conversaciones que esta historia ha encendido en la industria, entre artistas y fans. Cada vez que un nuevo artista me dice que decidió ser dueño de sus grabaciones maestras en su contrato discográfico gracias a esta lucha, recuerdo lo importante que fue que todo esto pasara. Gracias por interesarse en algo que solía considerarse demasiado “centrado en la industria” para una discusión amplia. Nunca sabrán lo mucho que significa para mí que se hayan preocupado. Cada paso que dimos contó y nos trajo hasta aquí.

Gracias a ustedes, a su buena voluntad, trabajo en equipo y aliento, las mejores cosas que alguna vez fueron mías, finalmente lo son de verdad.

Con emoción y asombro,

Taylor”.