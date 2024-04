Taylor Swift impactó 2024 con nueva música.

El esperado undécimo disco de la artista de 34 años llegó a la medianoche del 19 de abril, como estaba programado desde su anuncio en febrero.

Pero Swift dejó perplejos a sus fans -y al mundo entero- cuando, dos horas después, arremetió con un segundo lanzamiento. ¿El resultado? THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY, un mega disco doble con 31 canciones nuevas en total.

Y como en CNN Magazine sabemos que tanto el público como la propia industria musical está hablando de ello, aquí te dejamos una guía traducida -y en modo narrativo- de las más recientes entregas de la cantante estadounidense.

¿Un dato especial? En promedio, las canciones fueron compuestas con solo dos escritores y, como es costumbre, en todas ellas estuvo incluida Taylor Swift.

THE TORTURED POETS DEPARTMENT

1. Fortnight (feat. Post Malone)

(Dos semanas)



Escrita por: Austin Post (Post Malone), Jack Antonoff y Taylor Swift



Se suponía que me iban a internar, pero se les olvidó venir a buscarme. Era una alcohólica funcional, hasta que nadie se dio cuenta de mi nueva estética. Todo esto para decir que espero que estés bien, pero la razón eres tú. Y aquí la culpa no es de nadie, pero… ¿Qué queda para tu traición silenciosa?

(Coro) Y durante dos semanas, allí, fuimos para siempre. Me cruzo contigo de vez en cuando, hablamos sobre las condiciones del tiempo. Ahora estás en mi patio trasero. Nos hemos convertido en buenos vecinos. Tu esposa riega flores, quiero matarla.

Todas mis mañanas son lunes atascados en un febrero sin fin. Me tomé la droga milagrosa que te ayuda a dar vuelta la página, los efectos fueron temporales. Y te amo, está arruinando mi vida. (Post Malone) Te amo, está arruinando mi vida. Sólo te toqué durante dos semanas. Te toqué. (Post Malone) Pero te toqué.

Y durante dos semanas, allí, estuvimos juntos.

Me cruzo contigo de vez en cuando, sueltas un comentario acerca de mi suéter. Ahora estás en el buzón del correo, nos hemos convertido en buenos vecinos… Mi esposo está siendo infiel, quiero matarlo.

(Puente) (Post Malone) Pensé en llamarte, pero no me vas a contestar. Otras dos semanas perdidas en Estados Unidos. Múdate a Florida, cómprate el auto que quieres; pero no va a prender hasta que me toques, toques, toques a mí.

(Estrofa final) Pero no va a prender hasta que te toque, toque, toque a ti.

2. The Tortured Poets Department

(El Departamento de Poetas Torturados)



Escrita por: Jack Antonoff y Taylor Swift

Dejaste tu máquina de escribir en mi apartamento, salida directamente del Departamento de Poetas Torturados. Pienso cosas que jamás digo, como: ¿Quién usa máquinas de escribir, de cualquier modo? Pero estás en modo autosabotaje, tirando clavos por el camino. Pero ya he visto este episodio y aún así, me encantó la serie.

(Coro) ¿Quién más te descifra? ¿Y quién te va a sostener como yo? ¿Y quién te va a conocer, si no soy yo? Me reí en tu cara y dije: “Tú no eres Dylan Thomas, yo no soy Patti Smith. Este no es el Chelsea Hotel, somos dos idiotas modernos”. ¿Y quién te va a sostener como yo? Nadie, ninguna puta persona. Nadie.

Te pusiste a fumar y después, te comiste siete barras de chocolate. Declaramos que Charlie Puth debería ser un artista con mayor reconocimiento. Te rasco la cabeza, te quedas dormido como un golden retriever con tatuajes… pero despiertas despavorido, insertándote clavos en la cabeza. Pero ya había leído este (capítulo), en el que te desmoronas. Yo escogí este ciclón contigo.

¿Quién te va a sostener? ¿Te va a amar? ¿Se va a burlar de ti?

(Puente) A veces, me pregunto si vas a arruinar esto conmigo, pero le dijiste a Lucy que te ibas a suicidar si alguna vez me voy. Y yo le había dicho eso mismo a Jack respecto a ti, así que me sentí comprendida. Todos las personas que conocemos entienden por qué esto está destinado a ser… Porque estamos locos. Así que, dime, ¿quién más me va a conocer?

Durante la cena, me quitas el anillo del dedo del medio y lo acomodas en ese en el que la gente pone argollas de matrimonio. Y eso es lo más cerca que he estado de que me explote el corazón.

(Estrofa final) Dejaste tu máquina de escribir en mi apartamento, sacada directamente del Departamento de Poetas Torturados. ¿Quién más te va a descifrar?

3. My Boy Only Breaks His Favorite Toys

(Mi niño sólo rompe sus juguetes favoritos)

Escrita por: Taylor Swift

Oh, aquí vamos otra vez. Las voces en su cabeza llamaron a la lluvia para poner fin a nuestros días salvajes. El mejor ejército de muñecas comprado en el centro comercial. Pequeños ríos descienden por mi sonrisa plástica… Pero deberías haberlo visto cuando recién había logrado tenerme.

(Coro) Mi niño sólo rompe sus juguetes favoritos. Soy reina de castillos de arena que él destruye. Porque las piezas del rompecabezas encajaban demasiado bien en lo profundo de la noche; debí haber sabido que era sólo una cuestión de tiempo. Mi niño sólo rompe sus juguetes favoritos.

Había una letanía de motivos por los que podría haber resultado el quedarnos juntos esta vez. Sé que sólo estoy repitiendo mis propias palabras… Devuélveme a mi estante; pero primero, tira del cordel y yo te diré que él se pone a correr porque me ama. Porque deberías haberlo visto cuando me vio por primera vez.

Mi chico sólo rompe sus juguetes favoritos, Soy reina de castillos de arena que él destruye. Porque yo sabía demasiadas cosas. Había peligro en el calor de mi tacto. Vio un para siempre, así que lo hizo añicos.

Una vez que me sane, me va a extrañar.

(Puente) Sólo di cuándo, yo jugaría de nuevo. Era mi mejor amigo; ahí, en el patio de juegos. Sentí más cuando nosotros jugábamos a fingir* que con todos los Kens. Porque me sacó de la caja, robó mi corazón torturado. Dejó todas estas piezas rotas, me dijo que así estoy mejor.

(Estrofa final) Pero no lo estoy. No lo estoy, no lo estoy.

*Jugábamos a fingir/Play pretend: En este contexto, hace referencia desenvolverse actuando escenarios imaginarios. Ejemplo: Los niños juegan a pretender a ser médicos cuando juegan a las muñecas.

4. Down Bad*

(Deprimida/Tirada en el suelo)

Escrita por: Jack Antonoff y Taylor Swift

¿De verdad me transportaste en una nube de polvo brillante sólo por experimentar? Decirme que era la elegida, mostrarme que este mundo es más grande que nosotros… Para después mandarme de regreso desde donde salí.

Por un momento, conocí el amor cósmico.

(Coro) Ahora estoy deprimida, llorando en el gimnasio. Todo emana petulancia adolescente: “Al carajo si no puedo tenerlo a él. Podría morirme, no haría ninguna diferencia”. Deprimida, despertando entre sangre. Mirando hacia el cielo, regresa y ven a recogerme. Al carajo si no puedo tener lo nuestro. Puede que no me levante, puede que siga tirada en el suelo. Al carajo si no puedo tenerlo a él. Deprimida. Al carajo si no puedo tenerlo a él.

¿Te llevaste toda mi ropa vieja sólo para dejarme aquí desnuda y sola? En un campo de mi vieja ciudad de siempre; que, de alguna forma, luce tan vacía ahora. Van a decir que estoy demente con sólo mencionar tu existencia.

Por un momento, me sentí en el cielo.

Como si hubiese perdido a mi gemelo. Al carajo si no puedo tenerlo. Deprimida, despidiendo el barco. Al carajo si no puedo tenerlo a él.

(Puente) Amaba tus arrebatos y encuentros cada vez más y más cercanos. Todas tus exhibiciones indecentes. ¿Cómo te atreves a decir que es…? Te voy a construir un fuerte en algún planeta en el que todos lo puedan entender. ¿Cómo te atreves a decir que es romántico dejarme a salvo y abandonada? Porque, al carajo, estaba enamorada. Así que jódete si no puedo tener lo nuestro.

(Estrofa final) Al carajo si no puedo tenerlo a él.

*Down Bad: Es un manerismo estadounidense compuesto por las palabras abajo y mal, a través del cual se suele hacer referencia a un sentimiento de atracción o enamoramiento intenso y, usualmente, no correspondido. También se utiliza para hacer referencia a un estado depresivo. En el caso particular de esta Taylor Swift juega utilizando el concepto de las dos formas; agregandole una tercera, más literal: simplemente encontrarse en el piso.

5. So Long, London

(Adiós, Londres/Tanto tiempo, Londres)

Escrita por: Aaron Dessner y Taylor Swift

Adiós, Londres.

En mi mente, vi luces de hadas a la mitad de la niebla. Me mantuve tranquila y cargué encima con el peso de reparar la grieta; jalando de él con más fuerza cada vez que se alejaba. Mi columna vertebral se partió en dos debido a la carga de llevarnos a los dos colina arriba. Mi ropa mojada, huesos cansados que cogieron frío. Dejé de intentar hacerlo reír. Dejé de intentar perforar la caja fuerte.

(Coro) Pensando, ¿cuánta tristeza más? ¿Cuánta tristeza más creías que llevaba dentro? Oh, la tragedia… Adiós, Londres. Encontrarás a alguien.

Yo no escogí ser tu bicho raro. Fui yo la que fundó el club del que esa chica escuchó cosas geniales. Abandoné todo lo que conocía, me dejaste en la casa cerca de Heath*. Detuve los intentos de reanimación; después de todo, son inútiles. El espíritu se había ido. Nunca íbamos a suceder. Y me da rabia que me hayas dejado entregarte toda esa juventud en forma gratuita… por tanto tiempo, Londres. Puntos descosidos. Dos tumbas, una pistola. Voy a encontrar a alguien.

Y dices que abandoné el barco, pero yo me estaba hundiendo con él; el agarre moribundo de mis nudillos blancos aferrándose a tu resentimiento silencioso. Y mis amigos decían que no estaba bien tener miedo todos los días de un amorío. Cada respiro se siente como un sofoque cuando no estás segura de si él quiere estar ahí.

Así que, ¿cuánta tristeza más creías que llevaba dentro? ¿Cuánta más tragedia? ¿Qué tan bajo creías que llegaría antes de explotar por dentro? ¿Antes que tuviese que irme a ser libre?

(Puente) Juraste que me amabas, pero, ¿dónde estuvieron los indicios? Morí en el altar esperando por la prueba. Nos sacrificaste a los dioses de tus días más tristes. Y apenas estoy empezando a recuperar el color de mi rostro… Es sólo que estoy demasiado enojada, porque amé este lugar durante tanto tiempo, Londres. Tuvimos una buena época. Un momento de sol cálido. Pero no soy la indicada.

(Estrofa final) Adiós, Londres. Puntos descosidos. Dos tumbas, una pistola. Vas a encontrar a alguien. Lo encontrarás.

*Heath: Pareciera ser una referencia a Hampstead Heath, una localidad ubicada en la capital del Reino Unido. *So Long: Las dos palabras utilizadas como concepto único, hacen referencia a una despedida. Taylor Swift, al igual que anteriormente con Down Bad, adapta el significado según el contexto. Lo utiliza tanto como un “adiós” como un significado literal (for so long: durante tanto tiempo).

6. But Daddy I Love Him

(Pero papi, lo amo)

Escrita por: Aaron Dessner y Taylor Swift

Se me olvida cómo se ganó el oeste. Se me olvida si esto, en algún momento, llegó a ser divertido. Aprendí que esta gente sólo te cría para encerrarte en una jaula. Sarahs y Hannahs en sus mejores galas agarrándose los collares de perlas, suspirando: “Qué desastre”. Aprendí que esta gente sólo quiere intentar salvarte porque te odia.

Demasiada altanería como para que una chica simple pueda hacerle frente. Le dieron un portazo a mi mundo entero, la única cosa que quería.

(Coro) Gritando: “Pero papi, lo amo. Estoy embarazada de él. No, no lo estoy. Pero deberían haber visto las caras que pusieron. Le digo que acelere el paso mientras salimos entre las rejas. No, no voy a entrar en razón. Sé que está loco, pero es a quien quiero.

Hija obediente, todos mis planes están trazados. Mechones recogidos en una trenza tejida. Crecer de manera precoz a veces significa no haber crecido en lo absoluto. Él era caos, era festejo. Seducción como un remedio. Al poco tiempo, los adultos estaban reunidos en el municipio. “Aléjate de ella”. Los saboteadores protestaron un montón. Dios sabe las palabras que jamás escuchamos. Sólo chirridos de neumáticos y amor verdadero.

Y estoy corriendo con mi vestido desabrochado, gritando: “Pero papi, lo amo”. Estoy embarazada de él”.

(Puente) Les voy a decir algo ahora ya: preferiría incendiarme la vida entera, que escuchar todas estas quejas y lamentos. Les voy a decir algo acerca de mi buena reputación: sólo yo la puedo deshonrar. No presto atención a estas víboras que se disfrazan de empáticas. Dios salve a los cretinos que más juzgan, que dicen que quieren lo mejor para mí recitando con santurronería soliloquios que nunca voy a ver.

Pensando que pueden cambiar el latido de mi corazón cuando él me toca y contrarrestar la química, y deshacer el destino. No tienen que rezar por mí. Por mí, mi chico salvaje y toda esta felicidad salvaje. Si lo único que quieren para mí es gris, entonces es ruido de fondo. Y es, simplemente, mi elección.

Hay mucha gente en la ciudad a la que le concedo mis sonrisas más falsas. Es divertido lo que llega a hacerle al orgullo el escándalo, pero une más a los amantes. Regresamos cuando se calmaron los ánimos. Fui a ver a mis padres y salieron. Todas las madres bebedoras de vino siguen negándose a aceptarlo. Pero que se jodan. Se acabó.

Ahora estoy bailando con mi vestido al sol, e incluso mi papi lo ama. Soy su dama. Y Dios mío, deberían ver sus caras. ¿Acaso el tiempo no da algo más de perspectiva? Y no, no pueden venir a la boda. Sé que está loco, pero es a quien quiero.

(Estrofa final) Él era caos, era festejo.

Madres bebedoras de vino*: Wine momes es un concepto que mezcla las palabras “vino” y “madre”, y hace referencia a mujeres que son madres -usualmente de clase media alta- y utilizan el alcohol para lidiar con el estrés psicológico que conllevan ciertas áreas de la maternidad.

7. Fresh Out The Slammer

(Recién salida de la cárcel)

Escrita por: Jack Antonoff y Taylor Swift

(Coro) Ahora, bebé bonito, estoy corriendo de vuelta a casa junto a ti. Recién salida de la cárcel, sé a quién voy a hacerle mi primera llamada. Recién salida de la cárcel.

Otro verano buscando refugio; formenta de truenos, él no me entiende. Desintegrada en el invierno. Cenas silenciosas. Amargado. Él estaba con ella en sueños; gris y azul, y peleas y túneles. Yo estaba esposada bajo el hechizo en el que estaba, para conseguir sólo una hora de sol. Años de trabajo pesado, cerraduras y techos en la sombra de cómo se sentía él. Pero va a salir bien. Ya cumplí mi condena.

(Puente) Luces de cámaras, críticas como bienvenida. Agarra los fósforos, tira las cenizas por la cornisa. Como dije en mis cartas: ahora que soy más consciente, jamás volveré a perder a mi bebé. Mis amigos lo intentaron, pero no los escuché; me vieron desaparecer a diario sólo por un atisbo de su sonrisa. Todas esas noches que me mantuviste de pie… te arremoliné en todos mis poemas. Ahora que estamos en la línea de partida, cumplí mi condena.



Ahora, bebé bonito, estoy corriendo… hacia la casa en la que todavía esperas despierto, y la luz del porche destella. Hacia quien dice que soy la chica de sus sueños americanos. Y no importa lo que he hecho; no importaría, de cualquier forma, no hay manera de que vaya a arruinar esto, ahora que sé que está en juego aquí. En la plaza en la que solíamos sentarnos en columpios, usando anillos imaginarios.

(Estrofa final)Pero va a salir bien. Cumplí mi condena.

8. Florida!!! (feat. Florence + the Machine)

(¡¡¡Florida!!!)

Escrita por: Florence Welch, Taylor Swift

Puedes vencer la polémica si vences también eso de lo que te acusan. Dijeron que era tramposa… supongo que debe ser verdad. Y todos mis amigos huelen a marihuana o a bebés pequeños; y esta ciudad apesta a volverme loca. Poca noción de que, tu casa, es en realidad una ciudad en la que eres, simplemente, un invitado. Así que te matas trabajando sólo para pagar una propiedad compartida en Destin.

(Coro) ¡¡¡Florida!!! Es una droga infernal. ¡¡¡Florida!!! ¿Te puedo consumir?



(Florence Welch) Y al huracán con mi nombre, cuando vino, me emborraché y lo desafié a llevarme lejos. Atrincherada en el baño con una botella de vino. Bueno, yo y mis demonios, pasamos un rato infernal. Sí, estoy embrujada, pero me siento bien; todas mis chicas tienen sus encajes y sus crímenes. Y tu esposo infiel desapareció… bueno, nadie aquí hace preguntas. Así que di lo mejor de mí para recostar a descansar todos los cuerpos que han pasado por mi cuerpo. Y en mi mente, se hunden en el pantano. ¿Es malo decir una cosa así en una canción?

Poca noción tienes de que, tu casa, en realidad, sólo es la ciudad en la que te van a arrestar. Por lo que empacas toda tu vida sólo para esperar la tormenta de mierda de vuelta en Texas.

Necesito olvidar, así que llévenme a Florida. Me arrepiento de algunas cosas, las voy a enterrar en Florida. Dime que soy despreciable, di que es imperdonable. Al menos las muñecas son hermosas. ¡Jódeme, Florida! (…). Qué choque, qué subida de adrenalina.

(Estrofa final) ¡¡¡Florida!!! Adelante, jódeme.

9. Guilty as Sin?

(¿Culpable como el pecado?)

Escrita por: Jack Antonoff y Taylor Swift

Ahogándose en el Nilo Azul, me envió “Downtown Lights”*. No la había escuchado hacía tiempo. El aburrimiento me cala hasta los huesos. Esta jaula, alguna vez, estuvo bien. ¿Tengo permitido llorar? Sueño con romper cerraduras; arrojar mi vida a los lobos o a las rocas del océano. Chocar con él esta noche. Él es una paradoja. Estoy viendo visiones. ¿Soy mala? ¿O demente? ¿O sabia?



(Coro) ¿Qué pasa si ha escrito “mía” en la zona superior de mi muslo sólo en mi mente? Un resbalón y caigo otra vez en el laberinto de arbustos. Oh, qué manera de morir. No dejo de recordar cosas que nunca hicimos… Beso desordenado en el labio superior, cómo anhelo nuestros encuentros. Sin haber tocado jamás su piel, ¿cómo puedo ser culpable como el pecado?

Guardo estos anhelos encerrados en minúsculas, dentro de un baúl. Alguien me dijo que no existen los malos pensamientos, son sólo tus acciones las que hablan. Estas fantasías fatales van dando paso a respiraciones agitadas. Tomando todo de mí, ya lo hemos hecho en mi cabeza. Si es fantasía, ¿por qué se siente como un juramento que, de alguna manera, ambos mantendremos?

Oh, qué manera de morir. Mis sábanas están ardiendo, he gritado su nombre acumulado como olas que rompen en mi tumba. Sin haber tocado jamás su piel, ¿cómo puedo ser culpable como el pecado?

(Puente) ¿Qué pasa si remuevo la piedra de mi sepultura? Me van a crucificar de todas formas. ¿Qué pasa si la manera en la que me sostienes es, en realidad, lo que es sagrado? Si lo que quieren de mí es un sufrido decoro, no saben de qué manera me has embrujado tan impresionantemente. Nos escojo religiosamente a ti y a mí.

(Estrofa final) Me envió “Downtown Lights”. No la había escuchado hacía tiempo. ¿Tengo permitido llorar?



*Downtown Lights: Una canción lanzada en 1989 por la banda The Blue Nile. El nombre de la banda también es mencionado en un juego de palabras al comienzo, pues, en español, significa “El Nilo Azul”.

10. Who’s Afraid of Little Old Me?

(¿Quién le teme a mi pequeña yo del pasado?)

Escrita por: Taylor Swift

El “quién es quién” de “quién es ese” está listo para el ataque, pero mis manos desnudas pavimentaron sus caminos. No me vengas a hablar de tristeza. Si me querías muerta, sólo debiste haberlo dicho. Nada me hace sentir más viva.

(Coro) Así que doy un salto con impulso desde la horca y levito por tu calle. Irrumpo en la fiesta como un disco rayado mientras grito: “¿Quién le teme a mi pequeña yo del pasado?” Deberían temerle.

El escándalo fue contenido, la bala apenas rozó. Bajo cualquier costo, mantén tu buena reputación. No me vengas a hablar de que te sientes mal. ¿Es de extrañar que me haya roto? Escuchemos otro chiste más, así todos podríamos reirnos hasta que yo llore.

Era dócil, era amable, hasta que la vida del circo me hizo mala. No se preocupen, amigos, (a ella) le arrancamos todos los dientes. ¿Quién le tiene miedo a mi pequeña yo del pasado? Bueno, deberían tenerlo. Deberían tenerlo, deberían tenerlo, deberían tenerlo, deberían tenerlo, deberían tenerlo, deberían tenerlo.

(Puente) Así que, dime que no todo gira en torno a mí, pero, ¿qué tal si sí lo hace?

Después dime que no lo hicieron con intención de herirme, pero, ¿qué tal si sí fue así? Quiero gruñir y mostrarte lo desequilibrada que esto me ha vuelto. Tú no aguantarías ni una hora en el psiquiátrico en el que fui criada yo. Así que todos ustedes, niños, pueden colarse en mi casa con todas las telarañas. Siempre estoy borracha de mis propias lágrimas, ¿no es eso lo que todos decían? Que los voy a demandar si pisan mi pasto. Que soy de temer, y soy desgraciada, y estoy equivocada. Pongo narcóticos en todas mis canciones, y es por eso que todavía las cantan a coro.

¿Quién le tiene miedo a mi pequeña yo del pasado? Bueno, deberían tenerlo (…). Porque me atrajeron hacia ustedes, y me hirieron y me enseñaron. Soy lo que soy porque fueron ustedes quienes me entrenaron.

(Estrofa final) Así que, ¿quién me tiene miedo? ¿Quién le teme a mi pequeña yo del pasado?

11. I Can Fix Him (No Really I Can)

(Puedo arreglarlo (no, en serio, puedo hacerlo))

Escrita por: Jack Antonoff y Taylor Swift

La nube de humo sale de su boca como un tren de carga recorriendo un pueblo pequeño. Los chistes que contaba al otro lado del bar eran repugnantes y los decía en volumen demasiado alto.

(Coro) Niegan con la cabeza, diciendo: “Que Dios la ayude” cuando les cuento que es mi hombre. Pero tu buen Señor no necesita mover un sólo dedo. Yo puedo arreglarlo. No, en serio, puedo hacerlo. Y sólo yo puedo.

La dopamina corre por su cerebro en una autopista tejana de seis carriles. Su mano, muy callosa debido a su pistola, con suavidad traza corazones en mi cara. Y yo podría notarlo a un kilómetro y medio de distancia; un caso perfecto para ciertas de mis habilidades. Tenía una aureola del más alto grado… Es sólo que todavía no me conocía.

Muy bien, niño bueno. Ven más cerca, te voy a mostrar el cielo y serás un ángel toda la noche. Confía en mí, yo puedo manejar a un hombre peligroso. No, en serio; yo puedo.

(Estrofa final) Yo puedo arreglarlo. No, en serio, puedo hacerlo… Quizá no puedo.

12. loml



Escrita por: Aaron Dessner y Taylor Swift

¿Quién va a impedir que volvamos a bailar el vals de las llamas reavivadas si, de todos modos, nos sabemos los pasos? Bordamos los recuerdos del tiempo que estuve lejos; cosiendo: “Éramos sólo niños, mi amor”. Yo digo: “No me importa, toma tiempo”. Creí que estaría mejor segura que idealizando las cosas. Sentirme así de radiante… Nunca antes, y nunca desde entonces.

(Coro) Si lo sabes en apenas un vistazo, es legendario. Tú y yo pasamos de un beso a casarnos. Seguimos vivos, matando el tiempo en el cementerio… Nunca realmente enterrados. Con tu traje y corbata, en el momento justo. Tú, chico humilde; tú, tipo honesto; tú, Espíritu Santo, me dijiste que soy el amor de tu vida. Me dijiste que soy el amor de tu vida como un millón de veces.

¿Quién me va a decir la verdad, cuando cuando soplaste con los vientos del destino y me dijiste que te reformé? ¿Cuando tus pinturas Impresionistas del cielo acabaron por ser falsas? Bueno, a mí también me llevaste al infierno. Y de golpe, la tinta sangra. Un estafador le vende a un tonto un plan para conseguir amor rápido. Pero sentir un vacío como este… Nunca antes y nunca, desde entonces.

Tu, cinéfilo en blanco y negro, todos esos giros argumentales y dinamita. Señor Voy-A-Robarme-A-Tu-Chica, y después la voy a hacer llorar. Dijiste que yo era el amor de tu vida.

(Puente) Hablaste mierda de mí por debajo de la mesa, hablando de anillos y hablando de cunas. Desearía poder olvidar cómo casi lo tuvimos todo. Fantasmas danzantes en la terraza, ¿sienten vergüenza ajena de que no pueda salir de la cama porque algo falso ha muerto? Fue legendario, fue momentáneo, fue innecesario. Debería haber dejado que se quedara enterrado.

Oh, qué rugido tan valiente, qué adiós tan insípido. El cobarde decía que era un león. Estoy peinando las trenzas de mentiras: “Nunca me iré”, “No importa”. Nuestro campo de sueños, envuelto en fuego. El fósforo de tu incendio, tus ojos sombríos. Y todavía te veré hasta que me muera.

(Estrofa final) Eres la pérdida de mi vida.

13. I Can Do It With A Broken Heart

(Puedo hacerlo con el corazón roto)



Escrita por: Jack Antonoff y Taylor Swift

Puedo leerles la mente: “La está pasando mejor que nunca”. Allí, en su esplendor, las luces refractan estrellas de lentejuelas en su silueta cada noche. Puedo mostrarles mentiras.

Porque soy una chica realmente dura, me la puedo con mi mierda. Dicen, “cariño, tienes que actuarlo hasta que salga natural”, y lo hice. Luces, cámara, perra, sonríe, aún cuando te quieres morir. Dijo que me amaría toda su vida, pero la vida fue demasiado corta. Me derrumbo y caigo al suelo; todas las piezas de mí se hacen añicos mientras el público grita: “¡Más!”. Sonreía como si hubiese ganado, iba acertando mis tiros. Porque puedo hacerlo con el corazón roto.

(Coro) Estoy tan deprimida, que actúo como si fuera mi cumpleaños todos los días. Estoy demasiado obsesionada con él, pero me evita como si fuese la plaga. Lloro un montón, pero soy tan productiva… Es un arte. Sabes que eres buena cuando incluso puedes hacerlo con el corazón roto.

Puedo aguantar la respiración. He estado haciéndolo desde que él se fue. Continúo encontrando cosas suyas en cajones. Evidencias cruciales, no me imaginaba toda la cosa. Estoy segura de que puedo pasar esta prueba.

(Parte final) Sabes que eres buena cuando incluso puedes hacerlo con el corazón roto. Sabes que eres buena, y yo soy buena. ¡Porque me siento miserable y nadie siquiera se da cuenta! Intenta venir por mi trabajo.

14. The Smallest Man Who Ever Lived

(El hombre más pequeño que alguna vez existió)

Escrita por: Jack Antonoff y Taylor Swift

¿Fue verdad algo de ello? El mirarme ilusionado vistiendo tu terno de testigo de Jehová. ¿Quién carajos era ese tipo? Intentaste comprarle pastillas al amigo de unos amigos míos, y te “ghosteó”. Ahora sabes lo que se siente.

(Coro) Y ni siquiera quiero que regreses, sólo quiero saber si la meta era oxidar mi verano brillante. Y ni siquiera extraño lo que tuvimos, pero, ¿podría alguien darle un mensaje al hombre más pequeño que alguna vez existió?

Me colgaste en tu pared, me apuñalaste con tus alfileres; me luciste en público y después te hundiste en un olvido apedreado. Porque, una vez llegada tu reina, la tratarías como a una cualquiera. No estuviste a la altura de la medida de ningún hombre.

(Puente) ¿Te envió alguien que me quería muerta? ¿Dormiste con un arma debajo de nuestra cama? ¿Estabas escribiendo un libro? ¿Eras un espía terrorista? ¿En cincuenta años, será todo esto desclasificado y confesarás por qué lo hiciste? Y yo diré: “Hasta luego”, porque dejó de ser sexy una vez que ya no era prohibido. Hubiese muerto por tus pecados, pero en vez de eso, sólo morí por dentro. Y mereces la cárcel, pero no te van a dar una condena. Vas a mandar mensajes saludando en bandejas de entrada y te vas a caer en bares. Me arruinaste la fiesta y el auto que rentaste. Dijiste que las chicas normales eran “aburridas”, pero a la mañana, ya te habías ido. Apagaste las las luces del escenario, pero sigues actuando. Y te escondiste de la vista de todos, pero eres lo que hiciste.

(Estrofa final) Y te olvidaré, pero jamás perdonaré. El hombre más pequeño que alguna vez existió.

“Ghosteó”: Manerismo que proviene de la palabra ghost (“fantasma”).

15. The Alchemy

(La alquimia)

Escrita por: Jack Antonoff y Taylor Swift

Esto pasa una vez en varias vidas… estos químicos me pegan como el vino blanco. ¿Qué pasaría si te dijera que estoy de vuelta? La clínica fue un fastidio, dormí peor que nunca en la vida. Te marqué en un mapa. Hace mucho que no vengo por aquí, pero regresé con fuerza.

(Coro) Así que cuando haga el “touch down”*, llama a los aficionados y sácalos del equipo. Deshazte de los payasos, consigue la corona, mi amor. Yo soy a la que tienes que vencer. Porque el cartel en tu corazón decía que aún está reservado para mí. Honestamente, ¿quiénes somos nosotros para luchar contra la alquimia?

Oye, ¿qué pasaría si te digo que estamos bien? Ese juego de niños en el colegio está perdonado bajo mi regla. No he vuelto en mucho tiempo, pero estoy haciendo un regreso a donde pertenezco.

Estos tipos calientan los banquillos, llevamos una racha ganadora. Él tira una broma diciendo que es heroína, pero esta vez con “E”**.

(Puente) Sin poleras y tus amigos te elevan por encima de sus cabezas; cerveza pegada al suelo, vítores coreados, porque decían que no había ninguna posibilidad de intentar ser los mejores en la liga. ¿Dónde está el trofeo? Viene corriendo hacia mí.

(Estrofa final) Esto pasa una vez en varias vidas… estos químicos me pegan como el vino blanco.

*Touch down: Tecnicismo deportivo que hace referencia a poner el balón en el suelo detrás de la línea del equipo contrario para marcar puntos. **En inglés, heroin hace referencia a la droga conocida como heroína; heroine, en tanto, a una mujer heroica.

16. Clara Bow

Escrita por: Aaron Dessner y Taylor Swift

“Te pareces a Clara Bow en esta luz. Notable. ¿Alguna vez en la vida pensaste que serías tú la elegida, al igual que una rosa?”.

“No estoy intentando exagerar, pero creo que me moriría si pasara… Me moriría si me pasara a mí. Nadie de mi pequeña ciudad hubiese imaginado que yo llegaría a ver las luces de Manhattan”.

“Esta ciudad es falsa, pero tú eres de verdad. Una bocanada de aire fresco en medio de anillos de humo. Llévate la gloria, dalo todo. Promete ser deslumbrante”.

“Te pareces a Stevie Nicks en 1975. El pelo y los labios. El público enloquece ante sus dedos. Media luz de luna, un eclipse total”.

“No estoy intentando exagerar, pero creo que me moriría si lo lograra… Me moriría si lo lograra. Nadie en mi pequeña ciudad hubiese imaginado que yo conocería estos salones de Los Ángeles”.

“Todos quieren decir que esta ciudad es falsa, pero tú eres de verdad. Una bocanada de aire fresco en medio de anillos de humo. Llévate la gloria, dalo todo. Promete ser deslumbrante. La corona está manchada, pero tú eres la verdadera reina; de carne y hueso entre máquinas de guerra. Eres la nueva diosa a la que vamos a adorar. Promete ser deslumbrante”.

(Puente) La belleza es una bestia que ruge a cuatro patas exigiendo más. Sólo cuando tu brillo de niña apenas parpadea te lo hacen saber… es el infierno en la tierra ser celestial. Son las pausas, no vienen suavemente.

(Parte final) “Te pareces a Taylor Swift en esta luz. Nos encanta. Tienes ventaja, ella nunca la tuvo. El futuro es brillante, deslumbrante”.

THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY

17. The Black Dog

(The Black Dog/El perro negro)

Escrita por: Taylor Swift

Soy alguien a quien, hasta eventos recientes, le compartías tus secretos y tu ubicación… la que te olvidaste de desactivar. Así que veo como caminas hasta entrar en un bar que se llama The Black Dog y perforas nuevos agujeros en mi corazón. Te olvidaste de desactivarla, y me doy cuenta.

(Coro) Simplemente no entiendo cómo no me extrañas en The Black Dog, cuando alguien toca The Starting Line y tú te pones de pie de un salto, pero ella es demasiado joven como para conocer esta canción que se entrelazaba en el tejido mágico de nuestros sueños. Las viejas costumbres mueren gritando.

Me muevo por el mundo con el corazón roto, mis anhelos permanecen silenciados. Y puede que nunca me abra como lo hice contigo. Y todos esos planes armados. Dijiste que necesitaba a un hombre valiente, y después loq a interpretarlo hasta que yo también lo creí, y eso me mata.

Simplemente no entiendo cómo no me extrañas en la ducha y recuerdas cómo temblaba mi cuerpo empapado por la lluvia. ¿Me odias? ¿Fue la novatada de una hermandad cruel a la que me uní? Y lo sigo diciendo en serio. Las viejas costumbres mueren gritando.

(Puente) Seis semanas respirando aire limpio. Sigo extrañando el humo. ¿Te estabas burlando de mí con algún chiste esotérico? Ahora quiero vender mi casa y prenderle fuego a toda mi ropa, y contratar a un sacerdote para que venga y exorcice a mis demonios… aún si me muero gritando. Y espero que lo escuches.

Y espero que sea una mierda en The Black Dog.

(Parte final) Porque te estás yendo con la cola entre las piernas. Y todavía no puedo creerlo, porque las viejas costumbres mueren gritando.

18. imgonnagetyouback

(tevoyatenerdevuelta)

Escrita por: Jack Antonoff y Taylor Swift

Falda corta morada, la que me se ajusta a mí como una segunda piel. Te informaste, sabías el precio de entrar. Y te voy a decir una cosa, cariño: puedo darme cuando de cuando alguien todavía me quiere. Sincérate. Parado en el bar como si algo fuese divertido, burbujeante. Una vez que te limpies la cara, voy a hacer mi entrada.

(Coro) Si voy a ser tu esposa o te voy a romper la bicicleta… todavía no lo decido. Pero te voy a tener de vuelta. Si voy a maldecirte o te voy a llevar a mi casa… aún no lo decido. Pero te voy a tener de vuelta.

Escucho los susurros en tus ojos. Voy a hacer que lo pienses dos veces. Te vas a dar cuenta de que jamás dejaste de ser mío. Eres mío. Charla casual, amor grande. Actúo como si no me importase lo que hiciste. Soy un Aston Martin que condujiste directo a la cuneta, después huiste corriendo y te escondiste. Y te diré una cosa, cariño. Puedo tomar la delantera y tocar tu cuerpo, darle la vuelta al guión y dejarte como una fiesta tonta casera o puede que simplemente te ame hasta el final.

Si te voy a dar la vuelta o te voy a meter en el armario… todavía no lo decido. Pero te voy a tener de vuelta.

Puedo sentirlo venir, zumbando en la forma en que te mueves. Pulsa el botón de reinicio, nos estamos transformando en algo nuevo. Dice que estás con alguien, yo diré: “Yo también estoy con alguien”. Aún si es contigo esposado, me voy a ir de este lugar contigo.

(Puente) Lo pasado, será época pasada desvaneciéndose en el gris. Rompimos todas las piezas, pero todavía queremos jugar el juego. Le dije a mis amigos que te odio, pero te amo de igual forma. Escoge tu veneno, bebé. Soy veneno, de todas formas.

(Estrofa final) Te vas a dar cuenta de que jamás dejaste de ser mío. Te voy a tener de vuelta.

19. The Albatross

(El Albatros*)

Escrita por: Aaron Dessner y Taylor Swift

Los sabios dijeron una vez: “Los vientos salvajes son la muerte de la vela”. Una rosa con cualquier otro nombre es un escándalo. Con las advertencias emitidas, él se puso de pie, disparándole a los mensajeros que trataron de advertirle sobre ella.

(Coro) Júralo por tu corazón irreflexivo, sólo el licor te santifica. Ella es el albatros, está aquí para destruirte.

Los sabios dijeron una vez: “Una mala semilla mata el jardín completo”. Una tentadora menos, una daga menos que afilar. Me encerraron en las torres, pero aún así te visitaba en sueños… e intentaron advertirte sobre mí.

Los diablos conocidos despiertan peor infierno que un extraño. Ella es la muerte que eliges. Corres un peligro terrible.

(Puente) Y cuando ese cielo llueva fuego sobre ti y seas una persona non-grata, te diré que también he estado ahí, y nada de ello importa.

Los sabios leyeron una vez noticias falsas y se las creyeron. Los chacales levantaron sus picos, no podías concebirlo. Dormías a pierna suelta cuando te sacaron de la cama. Y traté de advertirte sobre ellos.

Así que lo juré por mi corazón irreflexivo, extendí mis alas como un paracaídas. Soy el albatros, me lancé al rescate. El diablo conocido para ti, ahora luce más como un ángel. Soy la vida que escoges, y todo este peligro terrible.

(Estrofa final) Ella es el albatros. Está aquí para destruirte.

*Albatros

20. Chloe or Sam or Sophia or Marcus

(Chloe o Sam o Sophia o Marcus)

Escrita por: Aaron Dessner y Taylor Swift

Tu holograma hizo aparición a tropiezos en mi departamento. Manos enredadas en el pelo de alguien en la oscuridad, llamado Chloe o Sam o Sophia o Marcus. Y yo simplemente lo vi pasar. Mientras la década nos tomaba por tontos y tú veías mis huesos salir con alguien nuevo que lucía como alguien que te hubiese hecho bullying en el colegio. Y tú simplemente lo viste pasar.

(Coro) Si quieres romper mi frío, frío corazón, sólo di “te amaba de la forma que eras”. Si quieres hacer pedazos mi mundo, simplemente di que siempre has tenido dudas al respecto.

Dijiste algunas cosas que no puedo sacarme de adentro. Me convertirse en una especie de idea. Me necesitabas, pero necesitabas más las drogas. Y no pude simplemente verlo pasar. Me transformé en diosas, villanos y tontos. Cambié de planes, y amantes, y ropa, y reglas. Todo para huir de haber hecho abandono de ti. Y tú simplemente lo viste.

Si el brillo de mis ojos recorriera las profundidades de tu suspiro en ese pasaje en el tiempo, hasta el momento en que me estrellé contra ti, como lo hacen tantos naufragios, demasiado impedida por mi juventud para saber qué hacer…

(Puente) Así que, si vendo mi departamento y tú tienes hijos con una estrella de internet, ¿hará eso que tu recuerdo se desvanezca de este granate escarlata, como si nunca hubiese pasado? ¿Podría bastar con que sólo flote alrededor de tu órbita? ¿Podemos vigilar a nuestros fantasmas como se vigila a los caballos salvajes? Genial en teoría, pero no si lo fuerzas. Simplemente no pasó.

Así que, si quieres romper mi frío, frío corazón, di que me amabas. Y si quieres hacer pedazos mi mundo, di que siempre siempre tendrás dudas al respecto.

(Estrofa final) Porque yo me lo pregunto. ¿Será que siempre…? ¿Siempre tendre dudas al respecto?

21. How Did It End?

(¿Cómo terminó?)

Escrita por: Aaron Dessner y Taylor Swift

Por la presente llevamos a cabo esta autopsia. Él era una flor de invernadero frente a mi hombre de aire libre. Nuestros males eran tales, que no pudimos curarlos; y así, un roce que era mi derecho de nacimiento, se volvió extranjero.

(Coro) Venga uno, vengan todos, está pasando otra vez. El hambre empática desciende. “No se lo vamos a contar a nadie, excepto a todos nuestros amigos. Tenemos que enterarnos: ¿Cómo terminó?”.

Fuimos ciegos ante los imprevistos, aprendimos los pasos correctos de distintos bailes y nos volvimos víctimas de las miradas de los intrusos. Perdido el juego del azar, ¿cuáles son las posibilidades?

Pronto volverán a casa con sus maridos; engreídas, porque saben que pueden confiar en ellos, y llamarán febrilmente a sus primos. “Adivina con quien nos encontramos en la tienda, caminando en círculos como si estuviera perdida. ¿No escuchaste que terminaron?” Un grito ahogado, y después: “¿Cómo terminó?”.

(Puente) Dilo una vez más, con sentimiento, cómo se silenció la respiración de la muerte una vez que el alma se iba. La deflación de nuestro sueño dejándome despojada y tambaleante. Mi amado fantasma y yo, sentados en un árbol, m-u-r-i-e-n-d-o.

Está sucediendo otra vez: ¿Cómo terminó? No puedo fingir que entiendo cómo terminó.

(Estrofa final) Pero todavía no lo sé. ¿Cómo terminó?

22. So High School

(Tan como en el colegio)

Escrita por: Aaron Dessner y Taylor Swift

Me siento tan como en el colegio cada vez que te miro. Quiero encontrarme contigo entre la multitud, sólo para esconderme de ti.

(Coro) Y en un abrir y cerrar de ojos, me estoy hundiendo… Nuestros dedos entrelazados, las mejillas rosadas ante las luces parpadeantes. Cuéntame acerca de la vez que me viste por primera vez.

Voy a beber lo que pienses y me drogarme fumando tus chistes toda la maldita noche. Al filo de una arruga en el tiempo… agridulces dieciséis, repentinamente. Estoy viendo American Pie contigo un sábado por la noche; tus amigos están cerca de nosotros, así que baja la voz. Intento ahogar mis suspiros. Porque me siento tan como en el colegio cada vez que te miro. Pero mírate.

¿Te vas a casar conmigo, me vas a besar o me vas a matar? Es sólo un juego, pero en serio. Apuesto por todas las tres para nosotros dos. Me sostienes la puerta, ¿acaso no es tierno eso? Y después me jalas hacia el asiento trasero. Nunca nadie me ha tenido, no de la forma en la que tú me tienes.

(Puente) Verdad, reto, botella girando. Sabes cómo jugar a la pelota, yo sé de Aristóteles. Completamente nuevo, acelerando a fondo. Tócame mientras tus amigos juegan a Grand Theft Auto. Es verdad, lo juro, honor de scout. Sabías lo que querías y niño, fuiste a por ella. Completamente nuevo, acelerando a fondo. Ya lo sabes, mi amor.

Tengo ganas de reirme en medio del entrenamiento. Vuelve a imitar a tu papa como la otra vez. Estoy escuchando voces, como una demente.

(Estrofa final) Ya lo sabes, mi amor.

23. I Hate It Here

(Odio este lugar)

Escrita por: Aaron Dessner y Taylor Swift

Rápido, rápido. Cuéntame algo terrible, como que eres un poeta atrapado en el cuerpo de un hombre que trabaja en finanzas. Cuéntame todos tus secretos. Todo lo que siempre serás es mi eterno premio de consolación. Verás, yo era una debutante en otra vida, pero ahora pareciera tener miedo de salir al exterior. Si la comodidad es un constructo, no creo en la buena suerte… ahora que sé qué es qué.

(Coro) Odio este lugar, así que me iré a jardines secretos de mi mente a los que la gente necesita una llave para entrar. La única que existe, es mía. Leí sobre ello en un libro cuando era una niña precoz. Sin esperanzas de ciudad mediana ni miedos de pueblo pequeño. Paso allí la mayor parte del año, porque odio este lugar. Odio este lugar.

Mis amigos solían jugar un juego en el que se escogía una década en la que deseábamos haber vivido en vez de esta. Yo decía que en 1830, pero sin todos los racistas y tener que casarse al mejor postor. Todos bajaron la vista. Porque ahora no era chistoso; parece que ni siquiera era chistoso por aquel entonces. La nostalgia es un truco de la mente. Si hubiese estado allí, lo hubiese odiado. En el palacio hacía mucho frío.

Odio este lugar, así que me iré a valles lunares en mi mente. Cuando encontraron un mejor planeta, sólo los amables sobrevivieron. Soñé con eso en la oscuridad, la noche en la que sentí que me iba a morir.

Estoy sola, pero estoy bien. Estoy amargada, pero juro que estoy bien. Voy a guardar todo mi romanticismo para mi vida interior y me perderé a propósito. Este lugar me hizo sentir inútil. Sueños lúcidos tan como la electricidad; la corriente vuela a través de mí y mis fantasías. Me elevo por encima de ella, y muy arriba; en realidad, me encanta.

(Estrofa final) Rápido, rápido. Cuéntame algo terrible, como que eres un poeta atrapado en el cuerpo de un hombre que trabaja en finanzas.

24. thanK you aIMee*

(Gracias, Aimee)

Escrita por: Aaron Dessner y Taylor Swift

Cuando imagino mi ciudad natal, hay una estatua tuya de bronce, bronceada con spray. Y debajo, tiene una placa que amenaza con empujarme por las escaleras de nuestro colegio. Y fue siempre el mismo dolor punzante, pero soñé con que, un día, pudiera decir que…

(Coro) Todas esas veces en las que estabas lanzando puñetazos, yo estaba construyendo algo. Y no puedo perdonar la manera en la que me hiciste sentir. Grité: “Jódete, Aimee” al cielo nocturno mientras la sangre brotaba. Pero no puedo olvidar la forma en la que me hiciste sanar.

Y no fue una pelea justa ni una muerte limpia cada vez que aimee pisoteaba mi tumba. Y después, escribió titulares en el diario local, riéndose de cada pequeño paso que yo daba. Y fue siempre el mismo dolor punzante, pero recé para un día poder decir que…

Todo el mundo sabe que mi madre es una mujer santa, pero solía decir que deseaba que estuvieses muerta. Empujé cada piedra colina arriba. Tus palabras siguen resonándome en la cabeza.

(Puente) Escribí mil canciones que consideras aburridas, construí un legado que no puedes deshacer. Pero cuando cuento las cicatrices, hay un momento de verdad: que esto no existiría, si no hubieses existido tú.

Y quizá lo has reformulado, y en tu mente jamás me golpeaste el espíritu hasta volverlo negro y triste. Pero no creo que hayas cambiado mucho, así que cambié tu nombre y cualquier pista definitoria. Y un día, tu hijo va a llegar a casa cantando una canción que sólo las dos sabemos que es sobre ti.

(Estrofa final) Gracias, Aimee.

25. I Look in People’s Windows

(Miro a través de las ventanas de la gente)

Escrita por: Jack Antonoff, Patrik Berger y Taylor Swift

Morí la muerte más diminuta, espié la captura de tu aliento afuera, afuera, afuera, afuera, afuera, afuera. Me dejé llevar hacia el norte mientras abordabas tu tren. Sur, sur, sur, sur, sur, sur. Una pluma llevada por el viento que sopla. Me aflige el no saber.

(Coro) Miro a través de las ventanas de la gente, traspasadas por resplandores de rosado dorado. Invitan a sus amigos a beber buen vino. Miro a través de las ventanas de la gente, en caso de que estés tú en sus mesas. ¿Qué tal si levantaras la mirada y te encontraras con la mía una vez más?

Te habías detenido e inclinado la cabeza. Aún me pregunto qué quiso decir eso. Ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora. Intenté buscar caras en las calles. ¿Cuáles son las posibilidades de que estés en el centro, centro, centro, centro? ¿Se siente bien no conocerme? Soy adicta al “si tan sólo”.

Así que miro a través de las ventanas de la gente, como si fuera una rara trastornada. Asisto a fiestas de Navidad desde fuera.

(Estrofa final) ¿Qué tal si levantaras la mirada y te encontraras con la mía una vez más?

,26. The Prophecy

(La profecía)

Escrita por: Aaron Dessner y Taylor Swift

Mano en el acelerador, creí haber capturado la luz en una botella. Oh, pero se ha ido otra vez. Y estaba escrito, fui maldecida igual que Eva fue mordida. Oh, ¿fue un castigo acolchado al llegar a casa? Supongo que una mujer inferior hubiese perdido la esperanza. Una mujer más grande no suplicaría. Pero yo miré hacia el cielo y dije…

(Coro) Por favor, he estado de rodillas. Cambien la profecía. No quiero dinero, sólo a alguien que quiera mi compañía. Por una vez, que me toque a mí. ¿Con quién tengo que hablar sobre si pueden volver a hacer la profecía?

Cartas sobre la mesa. Las mías resultan ser como los tontos de una fábula. Estaba empezando a tomar sentido, tomar sentido… Oh. Lenta es la arena movediza, sangre envenenada de la herida de la mano pinchada. Oh, todavía sueño con él.

(Puente) Y me escucho como una infante, sintiéndome como las últimas gotas de una pluma a tinta. Una mujer más grande se mantiene calma, pero yo aúllo como un lobo a la luna. Y luzco inestable, reunida con un aquelarre alrededor de una mesa de hechicería. Una mujer más grande tiene fe, pero incluso las estatuas se derrumban si las hacen esperar. Temo tanto haber sellado mi destino. Sin señal de almas gemelas, sólo soy un pisapapeles en tonos grisáceos gastando mi último peso. Así que, ¿puede alguien decirme que las cosas estarán bien?

(Estrofa final) Una mujer más grande no suplicaría, pero yo miré hacia el cielo y dije: “Por favor”.

27. Cassandra

Escrita por: Aaron Dessner y Taylor Swift

Estaba en mi casa nueva acomodando ensueños, parcheando la grieta a lo largo de la pared. Sigo más allá y pierdo el hilo de lo que estaba diciendo, porque ahí es donde estaba cuando recibí la llamada.

Cuando la primera piedra es lanzada, hay gritos. En las calles hay una revuelta enfurecida. Cuando es “Quemen a la bruja”, chillan; cuando la verdad sale a la luz, hay silencio.

(Coro) Así mataron primero a Cassandra, porque ella temía lo peor e intentó advertirle a la ciudad. Así llenaron mi celular con serpientes. Lamento tener que decirlo… ¿Me creen ahora?

Estaba en mi torre, tejiendo pesadillas. Torciendo todas mis sonrisas hasta convertirlas en gruñidos. Dicen que, lo que no te mata, te hace consciente. ¿Qué pasa si se convierte en quién eres?

(Puente) Supieron, supieron, supieron todo el tiempo que yo había descubierto algo. La familia, la avaricia pura, la línea de coro cristiano. Ninguno dijo nada.

La sangre es espesa, pero no hay nada como un pago. Apuesto que jamás escatimaron en una oración por mi alma. Acuérdate de mis palabras, yo lo dije primero en una advertencia de luto que nadie escuchó.

Nadie escuchó. Ni una sola palabra fue escuchada.

(Estrofa final) Cuando la verdad sale a la luz, hay silencio. Hay tanto silencio.

28. Peter

Escrita por: Taylor Swift

Perdóname, Peter. Mi valiente líder perdido en armarios como cedros, preservados de cuando apenas éramos niños. ¿Fue algo que hice? La diosa del tiempo, alguna vez nos encontró seduciéndonos. Dijo que lo estaba intentando. Peter, ¿estaba ella mintiendo? Mis costillas tienen la sensación de que lo hizo. Y no me quise derrumbar. Pensé que era sólo un adiós por ahora.

(Coro) Dijiste que ibas a crecer y después me vendrías a encontrar. Dijiste que ibas a crecer y después me vendrías a encontrar. Dijiste que ibas a crecer y después me vendrías a encontrar. Palabras de bocas de niños, promesas de océanos de profundidad, pero nunca hechas para ser mantenidas. Oh, nunca para ser mantenidas.

¿Sigues siendo un lector de mentes? ¿Un roba-escenas por naturaleza? He escuchado grandes cosas, Peter, pero la vida siempre fue más fácil para ti de lo que fue para mí. Y a veces me doy cuenta, cuando me cruzo con tu ráfaga de viento. Ambos hicimos lo mejor que pudimos bajo la misma luna, en diferentes galaxies. Y no quise pasar el rato. Dijimos que sólo un adiós por ahora.

(Puente) Y no voy a confesar que esperé, pero dejé a la lampara arder mientras los hombres se ponían disfraces. Esperé que regresaras, con tus pies sobre el suelo; contarme todo lo que habías aprendido… Porque el amor jamás está perdido cuando perspectiva es ganada. Y dijiste que vendrías a por mí, pero tenías veinticinco y la vida útil de esas fantasías ha expirado. Perdida en el capítulo de Los Niños Perdidos de tu vida.

Perdóname, Peter, por favor, que sepas intenté aferrarme a los días en los que fuiste mío, pero la mujer que se sienta al lado de la ventana ha prendido la luz.

(Estrofa final) Promesas de océanos de profundidad, pero nunca hechas para ser mantenidas

29. The Bolter

(La Fugitiva)

Escrita por: Aaron Dessner y Taylor Swift

Según cuentan, casi se ahogó en aguas gélidas cuando tenía seis años. Y puedo confirmar que lo hizo. Una niña curiosa, alguna vez criticada por todos, pero menos por su propio padre; con un rostro bastante hechizante. Espléndidamente egoista, encantadoramente desamparada. Excelente diversión hasta que la conoces, entonces corre como si fuera una carrera. A sus espaldas, sus mejores amigos se rieron y la apodaron La Fugitiva.

(Coro) Comenzó con un beso. “Oh, tenemos que dejar de encontrarnos de este modo”. Pero siempre acaba en un auto de ciudad acelerando fuera del camino por la tarde. Termina en un portazo, después él llamándola “puta” y deseando que no sentirse herido. Pero mientras ella se iba yendo, se sintió como aire fresco. Y todas sus jodidas vidas pasaron frente a sus ojos. Se siente como esa vez que se cayó entre el hielo y salió viva de ello.

Él era un canalla, la deseaba con locura, al igual que cualquier otro buen cazador de trofeos. Y a ella le gustaba el sabor de domar un oso y hacer que sienta preocupación. Verlo saltar y después jalarlo. Y a primeras mejillas sonrojadas, esto es el destino; cuando todo son rosas, poses de retrato, el lago de Central Park en pequeños botes de remos. Qué sabado tan encantador… Ahí es cuando ella nota la más diminuta gotera en el piso del bote y sabe que debe huir.

(Puente) Ha estado en muchos lugares, con hombres de muchas caras. Primero se van a las carreras y ella se ríe mostrando sus ases. Pero nada de ello cambia el hecho de que el carruaje la está esperando. Los corazones son para que ella los rompa, hay escape en la escapatoria.

(Estrofa final) Y se dio cuenta de que se siente como esa vez que se cayó entre el hielo y salió viva de ello.

30. Robin

Escrita por: Aaron Dessner y Taylor Swift

Largo sea tu reinado. Eres un animal, estás sediento de sangre asomado a los cristales de las ventanas diciendo auténticas tonterías. No tienes idea alguna. Cuerdas atadas a palancas, relojes ralentizados amarrados. Todo este espectáculo sólo para, dulcemente, para guardarlo sólo para ti.

(Coro) Así se hace, tigre, cada vez más alto, más salvaje y más ligero para ti.

Largos sean los rugidos que le hagas a tus dinosaurios. Eres un gobernante justo; cubierto en barro, luces ridículo. No te haces una idea. Enterrado en lo más profundo y fuera de tu alcance está el secreto que todos, dulcemente, juramos guardarte.

(Puente) Tienes las libélulas encima de la cama, tienes un lugar favorito en el columpio. En tus sueños, no hay lugar para lamentos. No te hace una idea. Llegará el momento de los crueles y los mezquinos, aprenderás a rebotar igual que tu cama elástica. Pero ahora, dulcemente, acortaremos tu curiosidad.

(Estrofa final) Más salvaje y más ligero para ti.

31. The Manuscript

(El manuscrito)

Escrita por: Taylor Swift

Ahora y entonces, ella vuelve a leer el manuscrito completo del tórrido amorío. Compararon sus carnets de conducir. Él dijo: “No soy donante, pero te daría mi corazón si lo necesitases”. Ella puso los ojos en blanco y dijo: “Eres un profesional”. Él dijo: “No, sólo un buen samaritano”. Dijo que, si el sexo era la mitad de bueno de lo que era la conversación, pronto estarían empujando coches. Pero pronto había acabado.

A la edad de él, ella deseó tener treinta y preparar café en prensas francesas todas las mañanas. A continuación, sólo comía cereal de niños y no podía dormir si no era en la cama de su madre. Después salió con niños de su misma edad, con bases de dardos detrás de sus puertas. Y ella meditó sobre cómo él le había dicho que, ya que era tan madura, todo había sido correcto. No estaba segura.

Y los años pasaron como las escenas de una serie. El profesor dijo que escribieras aquello de lo que conocías; que mirándolo en retroceso, podría ser la única forma de seguir adelante. Entonces, los actores daban en el clavo y el baile lento echaba chispas. Y las lágrimas caían en sincronía con la partitura. Y por fin supo para qué había servido la agonía.

Lo único que queda es el manuscrito. Un último recuerdo de mis viajes a tus costas. Ahora y entonces vuelvo a leer el manuscrito. Pero la historia ya no es mía.