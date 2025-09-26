“Task: Unidad Especial” en HBO Max: Alison Oliver y Fabien Frankel cuentan cómo construyeron sus personajes

Los protagonistas jóvenes de la nueva serie de Brad Ingelsby detallan cómo pulieron el acento de Pensilvania, ensayaron redadas con un asesor policial y forjaron química con Mark Ruffalo antes del rodaje.

Task: Unidad Especial, la nueva serie original de HBO, creada por Brad Ingelsby (Mare of Easttown) y protagonizada por Mark Ruffalo, estrenó su temporada de siete capítulos el 7 de septiembre por HBO Max, con episodios semanales.

La ficción transcurre en el área de Filadelfia y sigue a Tom Brandis (Mark Ruffalo), un expárroco devenido agente del FBI, que encabeza un equipo interdisciplinario para perseguir a una banda ligada a violentos asaltos en Pensilvania.

En ese grupo están Lizzie (Alison Oliver), una patrullera estatal destinada a la unidad, y Anthony (Fabien Frankel), un detective criado en el sur de la ciudad.

En una entrevista compartida por HBO con CNN Chile, ambos actores explican cómo se prepararon para encarnar a los integrantes clave de la fuerza especial.

“Yo interpreto a Anthony, que es un detective que trabaja en Filadelfia. Es un chico del sur de Filadelfia, muy católico e italiano, que empezó a trabajar para la policía directamente desde la escuela”, cuenta Fabien Frankel, sobre un oficial que entra a la Task Force cuando una seguidilla de robos deriva en la desaparición de una menor.

Alison Oliver, por su parte, precisa la condición de su personaje: “Yo interpreto a Lizzie, que es una patrullera estatal del cuartel de Lancaster. Y creo que no me equivoco al decir que por ley cada fuerza especial tiene que tener una patrullera estatal y ella es la elegida por sus superiores que quieren deshacerse de ella”.

La lectura de los guiones, subrayan, marcó el tono de la propuesta.

“Brad escribe con tanta humanidad (…) escribe de una forma muy hermosa y humana. Cuando trabajas con un guion realmente bien escrito, las líneas parecen entrar mucho más rápido”, afirma Frankel.

Oliver coincide en la amplitud de miradas: “Me impresionó cuánto de empatía se inyectó en cada personaje. En un drama criminal puede ser ‘gente mala’ y ‘gente buena’, pero desde el primer episodio todos los personajes son tan matizados… hay algo en la escritura que realmente te hace entender a todos y querer a todos”.

El elenco realizó entrenamientos policiales con David Obzud, oficial real y asesor de procedimientos. “David nos llevó a la ‘casa de la task’ donde hicimos estas redadas simuladas”, dice Frankel. Oliver agrega que ese trabajo afinó la coordinación del grupo antes del inicio del rodaje: “Fue genial hacer todo eso, porque para cuando empezamos a filmar, estábamos muy bien preparados”.

La convivencia de los actores de la unidad (Oliver, Frankel, Thuso Mbedu y Mark Ruffalo) ocurrió al ritmo del propio relato: personajes que no se conocen y deben aprender a confiar bajo presión.

Task sitúa su trama en barrios y rutas reconocibles para su creador, nacido a pocos kilómetros de los sets. Ese anclaje territorial, más el foco en las vidas privadas de policías y sospechosos, define el sello de Ingelsby, ya visto en Mare of Easttown”: paisaje concreto, procedimiento realista y personajes que cargan duelos, lealtades y contradicciones.

La temporada consta de siete episodios y se emite uno por semana en HBO Max.

El elenco también incluye a Tom Pelphrey, Emilia Jones, Jamie McShane, Sam Keeley, Thuso Mbedu, Fabien Frankel, Alison Oliver, Raúl Castillo, Silvia Dionicio, Phoebe Fox y Martha Plimpton. La dirección corre por cuenta de Jeremiah Zagar y Salli Richardson-Whitfield, con Brad Ingelsby como creador y showrunner.