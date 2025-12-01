Metro lanza tarjeta Bip! de Stranger Things: Estas son las estaciones donde puedes comprarla

La edición especial inspirada en la exitosa serie de Netflix ya está disponible en tres estaciones de la Línea 1. Su valor es el mismo que una Bip! tradicional y estará a la venta solo hasta agotar stock.

Metro de Santiago estrenó una nueva tarjeta Bip! inspirada en Stranger Things, en medio del furor por el lanzamiento de los primeros episodios de la última temporada de la serie de Netflix. La edición especial permitirá a los fanáticos llevar parte del universo de Hawkins a su bolsillo.

La empresa confirmó que la tarjeta ya está disponible desde este lunes 1 de diciembre y que se venderá por tiempo limitado, exclusivamente en algunas estaciones de la Línea 1.

Se trata de 3 diseños de los protagonistas de la serie, específicamente Dustin, Lucas y Eleven, sumada a una del elenco completo.

¿Dónde comprar la Bip! de Stranger Things?

La edición conmemorativa se puede adquirir en las siguientes estaciones:

Baquedano

Tobalaba

Los Leones

El valor es de $1.550, igual que una tarjeta Bip! convencional, y no incluye carga inicial para usar en el transporte público.

Así es la edición especial de la Tarjeta Bip!