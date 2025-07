James Gunn elogia a su nuevo Superman y predice que David Corenswet se convertirá en “la mayor estrella del cine”

Con humor, reflexión y una visión ambiciosa para DC Studios, James Gunn apuesta fuerte por su versión de Superman. En esta entrevista, habla sobre los riesgos creativos, las presiones detrás del estreno y la conexión emocional con una historia que muestra el lado más humano del superhéroe.

(CNN) — Cuando James Gunn entró a nuestra entrevista para promocionar la nueva película de Superman, el reconocido creativo de Hollywood no pareció traer ningún ego consigo, solo, curiosamente, a su esposa y a una publicista.

Luego le pregunté sobre David Corenswet, el actor formado en Julliard que eligió para interpretar al nuevo Hombre de Acero.

“Sí, tengo un poco de ego al respecto”, dijo Gunn con una sonrisa juguetona. Gunn se refería a su habilidad para convertir a actores relativamente desconocidos en grandes estrellas. Véase Chris Pratt, a quien Gunn eligió para su exitosa película de 2014 Guardians of the Galaxy. Pratt recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood tres años después y hoy sigue siendo una superestrella.

“Creo que soy muy bueno encontrando personas que se convierten en grandes estrellas”, dijo Gunn. “Creo que David Corenswet es la mayor estrella de cine del mundo y la gente aún no lo sabe. Y eso mismo dije sobre Chris Pratt en su momento. Hay muy, muy pocas personas que tengan el talento actoral, el talento para la comedia y que además sean extraordinariamente atractivos al mismo tiempo”.

Fin de la escena sobre el ego fingido de Gunn. No es tan grande como para no admitir que está nervioso y que mucho depende del éxito de este nuevo Superman antes de su estreno el 11 de julio. No solo es el guionista y director, también es el codirector ejecutivo de los recién formados DC Studios, la productora detrás del filme.

Durante el primer trimestre del año, Superman había sido vista en gran medida como la película decisiva para la cartelera de Warner Bros. en 2025.

El éxito de Minecraft y Sinners de Warner ha aliviado un poco la presión sobre Gunn, pero no del todo: Superman es el primer estreno bajo el sello de DC Studios, y Gunn, junto con el codirector ejecutivo Peter Safran, está lanzando un nuevo universo cinematográfico basado en cómics de DC, como Supergirl y Batman.

Sin embargo, primero, Superman debe funcionar.

Gunn dijo que hizo Guardians of the Galaxy por su amor al cine. Superman nace de su amor por los cómics, que, según cuenta, le ayudaron a aprender a leer desde que empezó a mirar las imágenes a los tres años.

“Quise realmente crear ese mundo al que entré de niño y tratar de recrearlo para los cinéfilos de todo el mundo, sean adultos o niños”, dijo.

La película de Gunn muestra a Superman en un territorio desconocido, enfrentando el escrutinio del público mientras sus adversarios siembran miedo y dudas sobre los orígenes alienígenas de Superman, todo para fortalecer sus propios intereses políticos y corporativos. Con la manipulación en redes sociales y la interminable especulación televisiva sobre las intenciones de Superman, hay paralelismos con la sociedad actual.

“Realmente surge de preguntarse: ¿y si esto fuera real?”, dijo Gunn sobre el guion.

El villano corporativo es Lex Luthor, eterno enemigo de Superman en los cómics originales. Aquí, Luthor puede parecerse a un moderno “tech bro” con un apetito insaciable de dinero y poder, pero Gunn insiste en que no es un reflejo de nadie en la vida real.

“Quería tener algo de ese machismo de Wall Street”, explica. “Las corporaciones se han vuelto increíblemente poderosas, casi tan poderosas como los gobiernos y tal vez más poderosas que los gobiernos”.

Luthor es interpretado por Nicholas Hoult, quien, según Gunn, fue uno de los “actores realmente famosos” que hicieron pruebas para el papel principal de Superman (no revela otros nombres). Pero durante la prueba de pantalla, Gunn vio otra cosa en Hoult.

“Todo el tiempo pensaba: Dios, él es Lex. Este tipo es Lex”, dijo Gunn. “Y luego (Hoult) aportó aún más a ese papel de lo que imaginé. Creo que realmente fue por el Lex Luthor clásico de los cómics”.

Nada de esto significa que el Superman de Gunn no sea ligero y encantador. El guion está lleno de los ingeniosos diálogos que ayudaron a que la franquicia Guardians of the Galaxy de Gunn fuera tan querida. Sin mencionar que le dio a Superman un perro adorable llamado Krypto, que Gunn basó en su propio y caótico can.

“Alimentamos al canino, pero es indisciplinado”, le dicen los robots a Superman, después de que Krypto destroza la Fortaleza de la Soledad.

“La gente definitivamente quiere mucho a Krypto”, dice Gunn sobre las primeras reacciones.

Insiste en que nunca buscó cambiar el tono más oscuro de algunas de las películas anteriores de Superman. Aun así, si se le pregunta si su universo necesita otra película de Batman vs. Superman, se puede percibir su visión para el futuro de DC.

“Nunca hemos visto realmente en la pantalla grande, en una sala de cine, a Superman y Batman haciendo equipo como los mejores amigos que son en los cómics”, dijo Gunn. “Y creo que eso es lo que me gustaría hacer”.

Pero primero, Gunn espera que te guste su Superman, la que llama la película más difícil que ha hecho. Una que su yo de la infancia ha estado esperando ver.

“Espero que le llegue a otras personas tanto como me llega a mí”, dijo Gunn. “(Se trata) de alguien que es realmente bueno en un mundo que no siempre lo es… y esa parte me parece hermosa”.

CNN y DC Studios comparten la misma empresa matriz, Warner Bros. Discovery.