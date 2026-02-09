Un chileno en el vestuario del Super Bowl: Diego Cajas participó en el look de Lady Gaga durante el show de Bad Bunny

El joven diseñador, oriundo de Puente Alto y radicado en Estados Unidos, fue parte del equipo creativo y técnico de Luar, firma con base en Nueva York responsable del look. “Fue un reto, pero se logró”, dijo.

El nombre del diseñador chileno Diego Cajas, oriundo de Puente Alto, se tomó las redes luego de confirmarse su participación en la confección del vestido que Lady Gaga lució durante el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX.

Cajas integró el equipo creativo y técnico de Luar, firma de moda con base en Nueva York responsable del diseño del vestido.

Si bien no fue el autor individual de la prenda, participó directamente en su desarrollo técnico y confección en una producción que involucró a múltiples profesionales y se realizó bajo plazos acotados.

“Fue un reto hacerlo, pero se logró y estoy súper feliz de haber participado en este Super Bowl”, señaló en conversación con el medio Viste La Calle.

“Es un momento importante para la historia que un latino esté haciendo el espectáculo, fue toda una experiencia la que vivimos con Luar”, agregó.

A través de su perfil de Instagram, Cajas compartió una publicación retratando parte de lo que fue la creación de la pieza tras bastidores.

“@ladygaga luciendo un diseño a medida de @luar para el show de medio tiempo de @badbunnypr en el 60.º Super Bowl. Vestido celeste de pliegues hechos a mano para este momento icónico”, escribió.

“Crecer con Gaga toda mi vida y poder trabajar ahora para ella se siente muy irreal”

Esta, sin embargo, no es su primera colaboración con Lady Gaga.

En 2025, Cajas ya había participado en la confección de uno de los trajes que la artista utilizó durante una presentación en Saturday Night Live, hito sobre el que converso en exclusiva con CNN Chile en marzo de aquel año.

“A mí me tocó diseñar y resolver cómo hacer funcionar el look. Trabajo en el moldaje y en las técnicas para que las estructuras funcionen”, explicó a este medio sobre su rol en dicho proyecto.

En la misma entrevista, contó que reside en Nueva York desde 2020, año en que emigró a Estados Unidos tras formarse en diseño de vestuario en Chile. También reveló que vivía sin estatus migratorio regular.

“Me vine sin papeles, sin contactos, sin nada”, afirmó al referirse a su llegada al país norteamericano en plena pandemia.

Respecto al significado personal de vestir a una artista a la que admiró desde joven, el diseñador señaló: “Soy una persona de Puente Alto, sin privilegios, entonces crecer con Gaga toda mi vida y poder trabajar ahora para ella se siente muy irreal”.