“Subimos al escenario y aquí realmente echamos de menos”: Percusionista de Tommy Rey en la despedida en el Caupolicán

Leo Soto conversó en CNN Chile sobre su presentación con la Sonora Tommy Rey en el Teatro Caupolicán. Sobre el legado que dejó su compañero, expresó que fue el "hombre que trajo alegría al país, al pueblo chileno".

Leo Soto, percusionista de la sonora Tommy Rey, conversó con CNN Chile en medio de la multitudinaria despedida de su compañero de la sonora en el Teatro Caupolicán.

Sobre cómo está enfrentando este momento, expresó que aún está asumiendo lo que ocurrió: “Ya subimos al escenario y aquí realmente echamos de menos”.

En cuanto a la jornada, detalló que él llegó alrededor de las 4:30 de la mañana y, sobre la situación actual, comentó: “Ahora tuvimos que parar porque hay gente afuera y está desbordado”.

Respecto al futuro del grupo, reiteró: “La verdad es que me dio mucha pena esta actuación como la última. De mañana lo vamos a dejar… La sonora, con su nombre, no sigue. Se va con su creador, con su legado, que es Tommy Rey. No podemos seguir engañando a la gente, no podemos seguir abusando de una persona que marcó una etapa grande de la música tropical en Chile. No podemos, ni menos a su familia, a sus hijos. Él se lleva su nombre a donde quiera que esté. Nosotros tenemos que ser personas respetuosas y ponernos un nombre y partir de nuevo. Porque mentirle al público, mentirle a la familia, eso no. No me gusta, no me gusta estar ofreciendo una orquesta que ya no existe”.

Y, sobre cómo recordar a Tommy Rey, concluyó: “Como el hombre que trajo alegría al país, al pueblo chileno, compartió todos sus temas, sus cosas. Le trajo a Chile la cumbia chilena, le trajo a Chile el bolero. Era un tremendo cantante de bolero. Entonces… eso le dejó alegría a nuestro país”.